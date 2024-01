Verso la partita contro il Monza. In vendita i biglietti per domenica

Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida col Monza di domenica prossima alle 15 al Castellani-Computer Gross Area. I tagliandi, esclusi quelli della Maratona Inferiore che è già sold-out per gli abbonamenti, sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it. Saranno inoltre acquistabili anche presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria (fino a sabato in orario 9.30-13 e 15.30-19:30 e domenica dalle 9.30 alle 13) e all’Unione Clubs Azzurri in via della Maratona (fino a venerdì dalle 15 alle 19).

Il giorno della gara, invece, i biglietti saranno in vendita presso le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena, ubicate presso il Sussidiario, dalle 13.30. Ingresso gratuito per gli Under 14 in tutti i settori dello stadio: sarà necessario che il tagliando omaggio sia acquistato contestualmente da un adulto un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure che tale adulto sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza.