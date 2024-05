Verso la partita di domenica all’ora di pranzo. In vendita i biglietti per l’Olimpico

Il gran colpo d’occhio del Castellani-Computer Gross Arena in occasione della sfida al Frosinone di domenica scorsa è stata la più bella risposta dei tifosi azzurri, che sicuramente cercheranno di stare vicini alla squadra anche domenica prossima alle 12.30 a Roma contro la Lazio. In quest’ottica sono in vendita, al costo di 25 euro, i tagliandi per il settore ospiti dell’Olimpico di Roma online su Vivaticket.it ed in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket. A Empoli, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona, 2. I bambini di cinque anni, nati dall’1 gennaio 2019, potranno accedere allo stadio gratuitamente e senza tagliando. Si ricorda che per il settore ospiti non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che la vendita terminerà inderogabilmente sabato prossimo alle 19. Inoltre i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita, quindi è inutile recarsi a Roma sprovvisti di tagliando. Pareggiare il tifo laziale sarà impossibile, ma i supporter azzurri si faranno sentire.