Verso la PROSSIMA sfida. Sconti e promozioni per la partita di venerdì. Obiettivo un Castellani pieno per tifare azzurri La società dell'Empoli FC offre promozioni sui biglietti per la partita contro la Lazio: acquistando al negozio tematico o online, abbonati e non possono usufruire di sconti e omaggi.