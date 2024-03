Verso la sfida al bologna. In vendita i biglietti. Promo per gli abbonati

C’è ancora tempo per assicurarsi un biglietti per la sfida al Bologna di venerdì alle 20.45 al Castellani-Computer Gross Arena. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di acquistare, per altre persone, fino a 4 biglietti ad un prezzo speciale. La promozione sarà attiva unicamente presso l’Empoli Store e l’Unione Clubs Azzurri o collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it. Per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore Centrale (esclusi i punti vendita dell’Emilia Romagnai) i tagliandi sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online sul sito empolicalcio.vivaticket.it. La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva. I biglietti di Maratona Superiore Laterale e Curva Nord sono invece riservati ai residenti in Toscana o con cittadinanza straniera. Under 14 gratis in Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Curva Nord.