Verso la sfida al Frosinone. Ecco il “Blu Sunday“

Un Castellani-Computer Gross Arena completamente colorato di azzurro. Questa è la speranza della società in vista del delicato match in chiave salvezza di domenica prossima contro il Frosinone, per il quale è stato promosso il “Blu Sunday“, con prezzi e tariffe speciali per tutti i tifosi: ingresso omaggio per gli Under 14, tagliandi a 2 euro in Curva Nord e Curva Nord Ovest e prezzo speciale in Tribuna Inferiore. E i sostenitori azzurri hanno già risposto alla grande esaurendo la Maratona. Per i settori di Poltronissima e Poltrona i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it. Per il settore di Tribuna Inferiore i tagliandi sono in vendita presso i punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri, con l’esclusione dei residenti nella regione Lazio. Per i settori di Curva Nord e Curva Nord Ovest la vendita dei tagliandi è riservata ai residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita della regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it, sempre per i soli residenti della Regione Toscana (con autodichiarazione di residenza).