Verso la sfida all’inter. Maleh salta San Siro. Squalificato un turno

Al match di San Siro a Milano contro l’Inter mancano ancora 13 giorni, ma in casa Empoli è già sicura un’assenza. Il prossimo 1 aprile, infatti, mister Nicola non potrà contare sul dinamismo di Youssef Maleh. Il centrocampista marocchino è stato infatti squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, dopo l’ammonizione (la decima stagionale) rimediata proprio nel finale della sfida persa col Bologna venerdì scorso al Castellani-Computer Gross Arena. Una perdita importante se si pensa che dal suo arrivo l’ex Lecce e Fiorentina aveva finora saltato soltanto un’altra gara, sempre per squalifica, disputando 2113 dei 2340 minuti a disposizione nelle altre 26 partite.