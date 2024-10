VERSO LA SFIDA. Curva nord ovest: si valuta l’apertura ai tifosi napoletani. Oggi la decisione

Stamani alle 11 a Petroio primo allenamento a ranghi quasi completi per l’Empoli in vista del match di domenica prossima all’ora di pranzo contro il Napoli al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. A 5 giorni dal fischio d’inizio si va già verso il tutto esaurito con la società azzurra che sta valutando anche la possibilità di aprire la Curva Nord Ovest. In giornata dovrebbe essere presa una decisione. Intanto da lunedì sono tantissimi i tifosi napoletani che hanno preso d’assalto il sito di Vivaticket. Tornando al lavoro quotidiano degli azzurri, oggi D’Aversa avrà a disposizione anche i nazionali Ismajli, Ekong, Goglichidze, Cacace, Tosto e Konaté e Fazzini, l’ultimo a essere impegnato ieri nel tardo pomeriggio con la Nazionale Under 21. Intanto ieri mattina hanno lavorato ancora a parte Viti, Maleh e Zurkowski. Il giovane difensore mancino è sempre alle prese con un problema alla schiena accusato in Under 21 e dovrà essere valutato giorno per giorno. Stesso discorso per i due centrocampisti, sui quali bisognerà capire se prevarrà ancora la prudenza per non rischiare nulla dopo il risentimento muscolare all’adduttore del marocchino e l’infortunio alla caviglia del polacco per il quale si è operato lo scorso giugno. Per quanto riguarda una loro disponibilità o meno per domenica, quindi, saranno importanti le prossime quattro sedute.