Verso la sfida di domani. Biglietti settore ospiti. La vendita chiude oggi

C’è tempo fino alle 19 di stasera per acquistare il biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium in vista di Sassuolo-Empoli di domani alle 15. I tagliandi sono disponibili senza limitazioni sulla vendita al costo di 25 euro (più diritti di prevendita) online su https://ticket.sassuolocalcio.it, o nei punti vendita VivaTicket, mentre a Empoli si trovano anche all’Unione Clubs Azzurri. Per accedere allo stadio, oltre al biglietto sarà necessario un documento di riconoscimento. Non si necessita di tessera del tifoso.