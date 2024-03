Verso l’inter. Biglietti per San Siro. Vendita fino a Pasqua

I tifosi azzurri hanno tempo fino a Pasqua per acquistare i biglietti per assistere a Inter-Empoli del prossimo 1 aprile alle 20.45. Scade infatti domenica prossima 31 marzo alle 19 la vendita dei tagliandi per il settore Terzo Anello Blu dello Stadio Meazza di Milano, ossia quello riservato agli ospiti. I biglietti sono acquistabili su vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket, mentre ad Empoli saranno disponibili all’Unione Clubs Azzurri, in via Della Maratona, 2. L’accesso al settore ospite avverrà dal parcheggio di via Federico Tesio (vicino via Harar), dove verranno svolte le attività di filtraggio per entrare allo stadio. Parcheggio da acquistare in anticipo al link https://www.parkforfun.com/it/inter_events.