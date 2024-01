Verso Monza. Il debutto di Nicola e la voglia di rivalsa contro i brianzoli

Sfida numero trentaquattro quella che si giocherà domani alle 15. Nelle 33 partite totali giocate fino ad adesso tra campionato e coppa Italia sono 15 i successi azzurri, 9 i pareggi e altrettante le affermazioni lombarde. Parlando delle gare giocate al Castellani Computer Gross Arena, 14, sono 8 i successi azzurri, con 3 pari e altrettante affermazioni ospiti. Gli ultimi confronti al Castellani risalgono allo 0-0 del settembre del 2020 e il successo 1-0 firmato Haas dello scorso campionato.

All’andata la partita terminò invece sul risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Il Monza superò agevolmente l’Empoli grazie ad una super prestazione di Colpani, autore di una splendida doppietta. Domani la squadra di Palladino troverà una squadra del tutto cambiata, con un nuovo modo di giocare e con dei nuovi nomi in campo. Un’occasione per l’Empoli di rivendicare il risultato dell’andata e di mantenere la supremazia casalinga contro i brianzoli.

Contro il Monza sarà anche la prima da allenatore dell’Empoli per Davide Nicola. Gli stimoli e le motivazioni per fare bene ci sono e l’ex allenatore di Salernitana e Crotone cercherà in tutti i modi di partire con il piede giusto. Una vittoria permetterebbe agli azzurri di respirare e di approcciare anche con una maggiore tranquillità alla gara della prossima settimana contro la Juventus. Un passo alla volta l’Empoli dovrà tornare a fare punti e a ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 12 novembre contro il Napoli.