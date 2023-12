Verso torino. Biglietti disponibili fino a domani alle 19

C’è ancora tempo fino alle 19 di domani per acquistare i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino di Torino per poter assistere a Torino-Empoli di sabato prossimo alle 20.45. I biglietti sono disponibili al prezzo di 15 euro sul portale https:torinocfc.vivaticket.it, mentre ad Empoli sono disponibili presso la sede dell’Unione Clubs Azzurri situata in via Della Maratona. Come sempre i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita, quindi si raccomanda di non recarsi a Torino se sprovvisti di tagliando. Il settore ospiti dell’impianto casa del Torino ha una capienza di 1489 posti e ha un parcheggio dedicato gratuito con ingresso da piazzale San Gabriele da Gorizia, all’angolo con Corso Unione Sovietica. Visto un orario stavolta più agevole, molti tifosi azzurri si stanno organizzando per non far mancare il proprio sostegno ai propri beniamini anche stavolta.