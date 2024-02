Viareggio Cup. L’Under 18 di Lisuzzo esordisce il 13 febbraio

L’avventura dell’Empoli al Torneo di Viareggio (sarà tra l’altro il talento azzurro Jacopo Fazzini, viareggino doc, a leggere quest’anno il giuramento) inizierà martedì prossimo alle 15 contro gli australiani del Melbourne City, guidati in panchina da Alino Diamanti. La gara si disputerà sul terreno in sintetico del Biagioli di via San Mamante, in località Santa Maria a Empoli (l’impianto ospiterà anche Rappresentativa Serie D-Avellino e un ottavo di finale). Le altre due sfide del girone eliminatorio si terranno invece entrambe al Centro Sportivo di Monteboro con fischio d’inizio alle 15: giovedì 15 febbraio contro l’Imolese e sabato 17 febbraio contro i nigeriani dell’Ojodu City. Alle gare ad eliminazione diretta si qualificheranno le prime due classificate e le due migliori terzi di ciascun gruppo di gironi (gruppo A dall’1 al 4, gruppo B dal 5 all’8).