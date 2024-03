Eriksson allena il Liverpool per un giorno (e vince). “Come sto? Il medico dice malissimo, ma io mi sento bene”

Liverpool, 23 marzo 2024 - Giornata speciale per Sven Goran Eriksson che ha realizzato il suo sogno di allenatore il Liverpool in un'amichevole contro l'Ajax in una sfida di beneficenza che vedeva in campo le leggende dei due team.

Il 76enne tecnico svedese alcuni mesi fa ha svelato di essere malato di tumore a uno stadio molto avanzato e non curabile. "Le mie condizioni? Il medico dice che non sto bene, ma mi sento molto bene. Ho quello che ho, so che è un cancro e che non si può curare. È una specie di lotta, ma non sto seduto in un angolo a piangere. Vivo nella vita come vivevo prima, o quasi. Le cure proseguono, ci sono alti e bassi ovviamente ma sono ancora in piedi".

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Il tecnico ha accettato con gioia l'invito dei Reds a Anfield Road per il match: "È un sogno per me. Non avrei mai pensato potesse accadere. Ho sempre sognato di allenare il Liverpool, ma non è mai successo. Quando mi è stato chiesto di prendere parte a questo evento pensavo fosse uno scherzo. Il fatto che sia un evento benefico, rende il tutto ancora più bello".

Commovente il saluto dello stadio al suo ingresso con una standing ovation che ha commosso Eriksson, che ha ricambiato il saluto al pubblico.

Per la cronaca il mister svedese si è tolto la soddisfazione di veder vincere le leggende del Liverpool da lui allenate per 4-2 ai danni dei campioni dei lancieri olandesi. Doppietta di Fernando Torres.