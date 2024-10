Esordio col botto per Volpe. Il Lecco piega l’Alcione

di Fulvio D’Eri

LECCO

Il Lecco stende l’Alcione, dà un calcio alla crisi e riprende la marcia verso posizioni di medio-alta classifica in Serie C. È iniziata bene l’avventura sulla panchina del Lecco di Gennaro Volpe, subentrato martedì all’esonerato Baldini, ma in tribuna a causa di una giornata di squalifica ancora da scontare. Evidentemente ha saputo toccare le corde giuste di una squadra capace ieri, contro un avversario che veniva da sei vittorie di fila, di giocare la miglior partita della stagione. In difficoltà l’Alcione, la sorpresissima di questo inizio di stagione che ha giocato, almeno per 70’ in maniera lenta e compassata. Solo negli ultimi 20’, col lancio lungo, ha provato a far qualcosa creando anche una ghiotta occasione. Troppo poco.

Inizio di partita favorevole al Lecco che schiaccia nella propria metà campo un Alcione e al 9’ crea la prima occasione. Ionita serve Tordini, palla filtrante per Galeandro che dalla destra fa partire un bel diagonale sul quale è pronto Bacchin. Al 15’ angolo di Lepore, Sipos taglia sul primo palo e gira di testa verso la porta trovando la respinta sulla riga di Chierichetti. I blucelesti al 23’ passano in vantaggio. Ionita e Kritta scambiano bene sulla sinistra, cross a centro area dell’esterno lecchese per Sipos che brucia il diretto marcatore e manda la palla in rete con un colpo in acrobazia. Uno straripante Kritta al 41’ fa partire un missile da 30 metri che si stampa all’incrocio.

Squadre al riposo col Lecco in vantaggio. Ad inizio ripresa il Lecco controlla e al 52’ va vicino al raddoppio con un colpo di testa di Sipos appena alto. Blucelesti al tiro poi con Ionita che al 78’ non inquadra la porta da buona posizione. Lecco sprecone e così l’Alcione, fin lì inesistente in zona gol, sfiora il pari. Palla in area per Bonaiti che tira in porta, la palla è contratta da un difensore e schizza verso Chierichetti che tira a botta sicura trovando la respinta di un difensore lecchese nei pressi della linea. E’ l’ultima emozione, il Lecco vince meritatamente.