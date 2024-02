Esteri, nella Liga il Girona si lecca le ferite e i Blancos possono allungare con il Rayo. Chelsea, missione impresa contro il super City

Un weekend di grande calcio nei campionati d’Europa. In Premier, c’è un brutta notizia per Liverpool e Arsenal, che aspirano a conquistare lo scudetto dopo tre titoli di fila (e cinque in sei anni) del Manchester City. La squadra di Guardiola ha recuperato anche De Bruyne. In classifica guida ancora per un punto il Liverpool, ma il City deve recuperare una gara e, dopo la prova di forza di Copenaghen, è nettamente favorita nel big match col Chelsea. Il programma: oggi dalle 13.30 Brentford-Liverpool, 16 Burnley-Arsenal, Fulham-Aston Villa, Newcastle-Bournemouth, Tottenham-Wolves, 18.30 Man City-Chelsea. Domani: dalle 15, Sheffield-Brighton, 17.30 Luton-Man United.

In Spagna lo choc è stato forte. Il magnifico Girona, che ha giganteggiato in Liga per mesi, ha pagato dazio di fronte al Real Madrid che ha posto un’ipoteca sullo scudetto, poi ha vinto con facilità a Lipsia in Champions. Ora il super team di Carlo Ancelotti ha un impegno facile col Rayo, che ha cambiato allenatore. Il Girona invece avrà modo di verificare se il ko col Real avrà portato strascichi, in casa di una delle squadra più in forma, l’Athletic Bilbao. L’indecifrabile Barcellona, che si separerà da Xavi (in pole per sostituirlo c’è De Zerbi) dovrebbe avere vita facile in casa del Celta di Benitez. Poi giocherà al Maradona contro il Napoli. Oggi dalle 14 Atletico-Las Palmas, 18.30 Celta-Barcellona, 21 Valencia-Siviglia. Domani dalle 14 Rayo-Real, 18.30 Maiorca-Real Sociedad, 21 Betis-Alaves, Athletic-Girona.