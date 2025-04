Finale Coppa del Re: Arbitro denuncia pressioni da Real Madrid Tv

Una vigilia di tensione, con un caso che farà discutere a prescindere dall’esito dell’attesissima partita. L’arbitro della finale di Coppa del Re, stasera a Siviglia tra Barcellona e Real Madrid, Ricardo de Burgos Bengoechea, ha puntato il dito contro la Tv dei ‘Blancos’ per la pressione che mette sui direttori di gara designati per le gare della squadra guidata da Carlo Ancelotti. Senza riuscire a trattenere le lacrime, l’arbitro ha denunciato in conferenza stampa che "i video su Real Madrid Tv ci mettono grande pressione e hanno anche gravi ripercussioni nella tua vita privata – ha detto –. Quando tuo figlio torna a casa da scuola piangendo perché gli dicono che suo padre è un ladro, è davvero dura. È una situazione assurda".

De Burgos Bengoechea ha aggiunto che è il momento di "riflettere" sulla situazione attuale del calcio spagnolo, affermando che diversi suoi colleghi avevano deciso di scendere di categoria per non subire più la pressione dei massimi livelli.

Per protesta contro le dichiarazioni dell’arbitro dell’incontro, il club di Florentino Perez ha disertato la conferenza stampa prevista ieri per le 19.15 rinunciando anche all’allenamento previsto e alla cena ufficiale in programma in serata. I media spagnoli si chiedono se a questo punto la squadra si presenterà in campo. Nelle ore precedenti, dopo la conferenza stampa del direttore di gara designato, era già filtrata la protesta del club madrileno che avrebbe chiesto di cambiare la designazione.