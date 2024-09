Euroavversari: i Reds passano 2-1 sul campo del Wolverhampton e staccano City e Arsenal. Ma Robertson si fa male: in dubbio per mercoledì. Il Liverpool vince e vola in vetta alla Premier

Il Manchester City si ferma in casa del Newcastle: il Liverpool ne approfitta. La prossima avversaria dei rossoblù in Europa passa sul campo del Wolverhapton e si prende la vetta della Premier League a quota 15 punti dopo 6 giornate, con un punto di vantaggio su City e Arsenal: i Reds arrivano all’appuntamento con i rossoblù come meglio non potrebbero: da capolista in campionato.

Non ha fatto calcoli il tecnico Arne Slot, che ha schierato il miglior undici a disposizione contro la penultima in classifica, al netto dell’indisponibilità di Darwin Nunez, non convocato. Gakpo è stata di fatto l’unica rinuncia di grido, ma nel tridente ha comunque schierato Salah, Diogo Jota e Diaz, con Szoboszlai, già letale contro il Milan sulla trequarti, con Chiesa e Gakpo inizialmente in panchina: ma che l’azzurro non sia una prima scelta non è una novità e Diaz, al posto dell’olandese è comunque capocannoniere del Liverpool di questo inizio di stagione, con già 5 reti, anche se ha ceduto la titolarità al compagno in Champions.

Il Liverpool chiede un rigore con Salah in avvio e sfiora il vantaggio con un destro di Szoboszlai e passa sul finire del primo tempo, quando Jota pesca con un morbido cross in area il centrale difensivo Konate, che sovrasta gli avversari e di testa, confermando quanto già emerso contro il Milan: lo strapotere fisico sulle palle alte della squadra di Slot. Ait Nuri trova il pari all’11 della ripresa, ma Salah trova il 2-1 su rigore.

Il Liverpool sfiora il 3-1 e gestisce il ritmo, portando a casa il risultato: la cattiva notizia è la sostituzione di Robertson a un minuto dalla fine per un colpo subito, con il terzino in dubbio per il Bologna.

