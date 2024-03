Europa League in tv: guida completa agli ottavi. Dove vedere Atalanta, Milan e Roma

Milano, 5 marzo 2024 - Tutto è pronto per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, competizione con ben tre squadre italiane impegnate. La prima a scendere in campo sarà l'Atalanta, ospite dello Sporting Lisbona, con la gara che si giocherà eccezionalmente di mercoledì vista la presenza dell'altra compagine di Lisbona, il Benfica, che giovedì ore 21 ospiterà il Rangers. Poi tutti in campo il 7 marzo, con la Roma che alle 18:45 ospita il Brighton di De Zerbi, in flessione nelle ultime giornate e senza la stellina Mitoma (che ne avrà per quasi tutta la stagione), mentre il Milan riceve lo Slavia Praga in serata alle 21. Oltre alle belle sfide delle italiane, occhi puntati anche sul Liverpool di Klopp che sarà impegnato a Praga contro lo Sparta, i Reds sono una delle superfavorite per la vittoria finale, ma anche sulle sfide tra Friburgo e West Ham e Marsiglia-Villareal.

Da una parte i padroni di casa che arrivano agli ottavi dopo aver eliminato lo Young Boys ai sedicesimi, dall'altra la squadra di Gian Piero Gasperini che ha evitato i playoff avendo chiuso il girone come prima in classifica. Una partita che è un rematch del girone, visto che Atalanta e Sporting si erano già affrontate nel gruppo D con i bergamaschi che vinsero in casa e pareggiarono in Portogallo. Per quanto riguarda le formazioni, partendo dai padroni di casa, l'unico dubbio riguarda il portiere Adan, non in perfette condizioni: si scalda Israel. Ruben Amorim davanti si affida ai titolarissimi per questo importante match: Edwards e Goncalves a supporto di Viktor Gyokeres che in questo 2024 sta segnando a ripetizione e sarà l'osservato speciale. Per l'Atalanta, sulla fascia destra Holm è in lizza per prendere il posto di Zappacosta, mentre dovrebbero tornare dal primo minuto Ederson a centrocampo e Scamacca davanti, con iniziale panchina per De Ketelaere. Il ballottaggio davanti è serrato, sicuro del posto solo Teun Koopmeiners, mentre Lookman, Scamacca e l'ex Milan si giocheranno una maglia fino all'ultimo. Appuntamento per domani, mercoledì 6 marzo, ore 18:45. Di seguito le probabili formazioni.

Sporting Lisbona (3-4-3): Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Stili di gioco abbastanza simili, ma situazioni completamente diverse. Daniele De Rossi ha cambiato faccia alla Roma, che ora è una delle squadre più in forma della Serie A, mentre il Brighton di De Zerbi sta vivendo una piccola crisi in Premier League. I giallorossi, dopo aver eliminato il Feyenoord ai sedicesimi ai rigori all'Olimpico, ospitano i Seagulls che si erano guadagnati l'accesso agli ottavi chiudendo il girone B al primo posto davanti a Marsiglia, Ajax e AEK Atene. Nessun turnover né da una parte, né dall'altra: De Rossi con Dybala, Lukaku e El Sharaawy davanti e capitan Pellegrini (il simbolo della rinascita della Roma visto il suo 2024 fino a questo momento) a centrocampo con Cristante e Paredes. Dall'altra parte, al netto dell'assenza di Mitoma e Joao Pedro, ci saranno Buonanotte ed Enciso ad agire dietro Ferguson. Fischio d'inizio giovedì 7 marzo alle ore 18:45 allo stadio Olimpico. Di seguito le probabili formazioni.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Brighton & Hove Albion (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, Van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson

Si riaccendono le luci dell'Europa a San Siro, con il Milan che ospita lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale. La squadra di Pioli, nella giornata di oggi, si allenerà a Milanello in vista del match, con l'obiettivo di indirizzare subito il discorso qualificazione, un po' come nel caso del match contro il Rennes nei sedicesimi (al netto della sofferenza al ritorno). Pioli prepara un solo cambio di formazione rispetto alla squadra che ha battuto venerdì la Lazio: vale a dire Thiaw al posto di Kjaer. Mentre lo Slavia si affida ai titolarissimi per cercare di compiere l'impresa. L'appuntamento è per giovedì 7 marzo ore 21. Di seguito le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Slavia Praga (3-4-2-1): Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka

Mercoledì 6 marzo ore 18:45

Sporting Lisbona - Atalanta

Giovedì 7 marzo ore 18:45

Roma - Brighton

Sparta Praga - Liverpool

Qarabag - Leverkusen

Giovedì 7 marzo ore 21

Milan - Slavia Praga

Friburgo - West Ham

Benfica - Rangers

Olympique Marsiglia - Villareal

Tutte le partite della UEFA Europa League 2023/2024 possono essere seguite sia su Sky Sport (Sky Sport 252, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K), ma anche tramite diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go. Inoltre, disponibile anche in chiaro su TV8.