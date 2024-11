Conference League, quarta giornata: a Firenze arriva il Pafos, il Chelsea in Germania

Milano, 28 novembre 2024 - Non solo Champions ed Europa League, questa settimana ritorna anche l'appuntamento con la Uefa Conference League. Impegnata nella terza competizione europea c'è la Fiorentina di Raffaele Palladino che questa sera (giovedì 28 novembre, ndr) affronterà la squadra cipriota del Pafos. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro l'APOEL nell'ultimo turno di Conference, la Viola sta vivendo uno splendido momento di forma: l'ultima sconfitta in campionato risale al 15 settembre (3-2 a Bergamo contro l'Atalanta) e da lì in poi un pareggio nel derby contro l'Empoli e solo vittorie (tra cui il 2-1 contro il Milan e il 5-1 contro la Roma). In campo Europeo, dopo i successi contro i The New Saints e il San Gallo, c'è stata la battuta d'arresto a Nicosia contro l'APOEL dove il gol di Ikoné non è bastato per raddrizzare una partita sfortunata. Dunque, da una squadra cipriota a un'altra, sperando di non ripetere quanto successo nella terza giornata. Il ricchissimo calendario di Conference League vede il Chelsea impegnato a casa dell'Heidenheim, squadra di Bundesliga (attualmente al quindicesimo posto). In coppa, sia i Blues di Maresca che la squadra del ct Schmidt (reduce dal sono 5-2 in campionato contro il Leverkusen) hanno solamente vinto: il Chelsea, infatti, è primo con nove punti e ben 16 gol segnati, l'Heidenheim teoricamente sesto dati i soli cinque gol fatti in tre giornate ma è comunque a punteggio pieno. Non solo, delle sei squadre a quota nove punti il Legia Varsavia andrà a casa dell'Omonia, mentre lo Jagiellonia sarà ospite del Celje, trasferta complicata soprattutto dal punto di vista logistico anche per i portoghesi del Vitoria Guimaraes (al momento quinti) che volano in Kazakistan contro l'Astana e, in chiusura, il Rapid Vienna (quarto) ospita lo Shamorck Rovers al momento con due vittorie e un pareggio. Quarto turno che si è aperto ieri (mercoledì 27 novembre, ndr) con il pareggio 1-1 tra Istanbul Basaksehir e Petroclub, mentre tutte le altre partite sono in programma oggi: ben undici alle 18:45 e sei alle ore 21, tra cui la Fiorentina.

Palladino tiene alta l'attenzione: "Testa al Pafos, poi l'Inter. Pongracic titolare"

Indubbiamente la mente si spinge già alla sfida di domenica primo dicembre contro i Campioni d'Italia dell'Inter, ma Raffaele Palladino non vuole cali di concentrazione perché la Conference conta esattamente come la Serie A e non bisogna fare nessun regalo. Ecco perché, nella conferenza stampa pre partita, il tecnico della Fiorentina ha voluto ribadire questo concetto: "So che tutti aspettano domenica ma dobbiamo essere concentrati ed equilibrati, le insidie sono dietro l'angolo. Un passo falso sarebbe un peccato, ci teniamo tantissimo a questa competizione. Da venerdì poi inizieremo a pensare all'Inter". Evitare passi falsi, perché il Pafos può riservare insidie, non a caso in campionato è prima e ha battuto proprio quell'APOEL che prima della sosta ha fatto lo sgambetto alla Fiorentina. Lato formazione, Palladino ha già dato qualche anticipazione, ad esempio la titolarità di Marin Pongracic in difesa e l'assenza di Gudmundsson: "Marin ha lavorato bene in questo periodo, era stato tempo fuori e per noi è un giocatore importante che dobbiamo recuperare. Deve ritrovare condizione fisica e minutaggio, domenica è entrato qualche minuto e domani sarà titolare. Massima fiducia in Marin, devo recuperare tutti. Gud non sarà tra i convocati, è rientrato due giorni fa con la squadra anche se sono contento che lavora bene, ha fatto tutta la seduta con noi. Da venerdì probabilmente sarà in pianta stabile con noi, proveremo a recuperarlo per l'Inter". L'appuntamento è per questa sera alle ore 21 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (253). Di seguito le probabili formazioni del match.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Pongracic, Parisi; Mandragora, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino.

Pafos (4-2-3-1): Ivusic; Felipe, Goldar, Luckassen, Silva; Pepe, Tanlogno; Jaja, Dragomir, Tankovic; Jairo. All. Carcedo.

Tutti gli altri incontri della quarta giornata

Oltre all'anticipo, terminato 1-1, tra Istanbul Basaksheir e Petroclub, ci sono altre diciassette sfide: ecco il programma.

Giovedì 28 novembre, ore 18:45

Astana - Vitoria Guimaraes

Molfe FK - APOEL Nicosia

NK Celje - Jagiellonia Bialystok

Cercle Brugge - Hearts

The New Saints - Djurgarden

Noah - Vikingur

Heidenheim - Chelsea

Panathinaikos - HJK

San Gallo - Backa Topola

Borac Banja Luka - LASK

Dinamo Minsk - Copenhagen

Giovedì 28 novembre, ore 21:00

Omonia - Legia Versavia

FIORENTINA - Pafos

Olimpija Ljubljana - Larne

Mlada Boleslav - Betis Siviglia

Lugano - Gent

Rapid Vienna - Shamrock Rovers