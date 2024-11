Fiorentina-Pafos, dove vederla. Probabili formazioni e orario tv

Milano, 27 novembre 2024 – Ritorna la Conference League, con la Fiorentina di Palladino che deve subito reagire alla sconfitta per 2-1 rimediata nell’ultima giornata contro l’APOEL Nicosia. Domani alle 21 i viola ospiteranno il Pafos, squadra cipriota che occupa il primo posto della 1^ divisione nazionale. La sfida assume un sapore particolare, dal momento che sia la Viola che il Pafos si trovano a quota 6 punti in classifica e hanno la stessa differenza reti: 3. A seguito della sconfitta rimediata la scorsa giornata contro l’APOEL Nicosia, la Fiorentina ha perso la testa della classifica, che ora dista 3 punti, perciò per i ragazzi di Palladino è necessario portare a casa i la vittoria nella sfida di domani. Tra le squadre in cima, che sono ben sei, c’è da segnalare la sfida tra l’Heidenhiem e il Chelsea, alle 18:45, mentre il Legia Varsavia sarà impegnato in trasferta contro l’Omonia. Scontro al vertice anche tra Rapid Vienna (in cima con 9 punti) e Shamrock Rovers (a quota 7), mentre il Betis Siviglia è costretto a scalare la classifica, a partire dalla sfida di domani contro il Mladá Boleslav.

Ampio turnover in vista dell’Inter

La Viola non può mollare di un centimetro né in Conference e nemmeno in campionato. Se da un lato non bisogna allontanarsi dalle squadre in vetta nella competizione europea, dall’altro bisogna considerare anche il big match in programma domenica (ore 18) contro l’Inter, in una sfida che può essere un vero e proprio spartiacque della stagione. Per questo, domani dovrebbe toccare a Terracciano tra i pali, con De Gea che rifiaterà in vista del match contro i nerazzurri. In difesa dovrebbero agire Quarta e Moreno, con Kayode e Parisi che occuperanno le corsie laterali. In mediana sicuramente ci sarà Mandragora, mentre Richardson è in dubbio, per questo si scalda Cataldi. In attacco, invece, toccherà a Kouamé, con Sottil, Beltran e Ikonè a supporto della punta. Turno di riposo, quindi, anche per Moise Kean, che finora si trova già a quota 12 gol in 15 presenze. Gli ospiti, invece, cercano il colpaccio contro una delle squadre più forti della competizione, con mister Juan Carlos Carcedo che avrà tutto il gruppo a disposizione. Calcio d’inizio alle 21:00. Di seguito le probabili formazioni della sfida. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Parisi; Cataldi, Mandragora; Ikonè, Beltran, Sottil; Kouamé

Pafos (3-4-3): Ivusic; J. Correia, Luckassen, Goldar; Silva, Dragomir, Sunjic, Tankovic; Bruno, Jairo, Jaja

Tutte le partite della terza giornata

Terza giornata che si è aperta con l’1-1 tra Istanbul Basaksehir e Petroclub, mentre domani alle 16:30 andrà in scena la seconda partita, tra Astana e Vitoria Guimaraes. Di seguito sono in programma dieci partite alle 18:45 (tra le quali il Chelsea), e poi le ultime sei alle 21.

Mercoledì 27 novembre ore 16:30

Istanbul Basaksehir – Petroclub 1-1 Giovedì 28 novembre ore 16:30 Astana – Vitoria Guimaraes

Giovedì 28 ottobre ore 18:45

Molde FK – APOEL Nicosia NK Celje – Jagiellonia Cercle Brugge – Hearts The New Saints – Djurgarden Noah – Vikingur R. Heidenheim – Chelsea Panathinaikos – HJK San Gallo – Backa Topola Borac Banja Luka – LASK Dinamo Minsk – Copenhagen Giovedì 28 ottobre ore 21:00 FIORENTINA – Pafos Omonia – Legia Varsavia Olimpija Ljubijana – Larne Mlada Boleslav – Betis Siviglia Lugano – Gent Rapid Vienna – Shamrock Rovers

Dove vedere la Conference League in televisione

La diretta tv di Fiorentina – Pafos, come tutta la Uefa Conference League, è un’esclusiva Sky Sport. La sfida della viola sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport (253) e Sky Sport 4K (213). In streaming, invece, sarà disponibile su Sky Go e su NOW.

Matteo Mereu