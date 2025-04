Dennis Man e il sogno infranto di vestire la maglia della Fiorentina

Ci ha sperato tanto, per più di una notte a dire il vero. Ma alla fine il sogno di Dennis Man di vestire la maglia della Fiorentina - quella del suo idolo e compatriota Adrian Mutu - è rimasto confinato nel letto. Galeotta fu la cifra (più che esosa) che il Parma chiese ai viola nel corso del mercato invernale per lasciar partire il talento rumeno, individuato in un primo momento dall’area tecnica come l’uomo più giusto per andare a infoltire (e rinforzare) un reparto Kean-dipendente, senza alternative di livello.

Erano i primi giorni di gennaio e nella rosa dei nomi che il ds Pradè stava vagliando per dare nuova linfa al reparto offensivo in pole c’era proprio quello del classe ‘98, eclettico tuttofare in attacco (Man gioca prevalentemente come esterno destro - come farà oggi - ma all’occorrenza può reinventarsi anche come prima e seconda punta) che tuttavia i ducali valutavano una tombola: 15 milioni. Una cifra fuori dai parametri della Fiorentina, che per il giocatore è rimasta vigilie fino a una settimana dalla fine delle compravendite, non spingendosi mai però oltre gli 8-9 milioni per l’acquisto a titolo definitivo.

Il rifiuto del Parma fu una conseguenza più che logica anche se da quel momento la verve offensiva di Man si è del tutto arenata: se fino a fine 2024 il rumeno aveva segnato 4 gol (uno dei quali ai viola alla prima di campionato), da inizio anno nuovo il suo score si è del tutto appiattito, rimanendo inchiodato a quota 0. Un’anomalia per un giocatore che nella scorsa stagione, se pur in B, era stato la vera chiave di volta del Parma schiacciasassi allenato da Pecchia che ha stravinto la cadetteria (11 reti in 32 gare).

