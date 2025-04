Fiorentina-Parma 0-0, al Franchi e emozioni non decollano

Firenze, 13 aprile 2025 - Fiorentina e Parma non sono andate oltre lo 0-0 al Franchi, durante la 32^ giornata di Serie A. Poche le occasioni da gol e le emozioni nel pomeriggio fiorentino, dove le due squadre non sono riuscite a farsi male e hanno giocato a ritmi non altissimi nel corso di tutti i novanta minuti di gioco. Questo punto guadagnato porta i viola a 53 punti in classifica, a -2 dalla zona Europa, mentre i ducali si trovano momentaneamente a +4 sulla terzultima posizione.

Le formazioni titolari

Raffaele Palladino, oggi squalificato, sceglie per la sua Fiorentina il 3-5-2 come modulo di partenza. De Gea difende i pali, coadiuvato da Pongracic, Marì e Ranieri che formano il terzetto difensivo. Dodò e Parisi sono i due esterni a tutta fascia, mentre Mandragora, Fagioli e Cataldi occupano la zona centrale del centrocampo. Gudmundsson è il partner in attacco di Kean. Dall'altra parte Christian Chivu schiera a specchio il suo Parma. Suzuki occupa la porta, con Leoni, Vogliacco e Valenti a formare la retroguardia. Delprato e Valeri corrono sulle corsie laterali, Bernabé, Keita e Sohm lavorano in mezzo. Pellegrino e Bonny formano il tandem offensivo.

Primo tempo

Si inizia a giocare sotto la pioggia che oggi bagna il prato del Franchi di Firenze. Il Parma comincia a ritmi alti e si rende pericoloso già al terzo minuto: Valeri corre sulla fascia, crossa in mezzo e trova la testa di Bernabé, fermato da un buon intervento di De Gea. La Fiorentina, spaventata dal primo lampo degli ospiti, si riorganizza e fa girare palla in cerca di un varco. Al minuto 8 si crea un momento di panico nell'area dei ducali, che riescono in qualche modo a spazzare via la sfera su un traversone di Dodò che aveva messo in apprensione la retroguardia. Un paio di minuti dopo, Suzuki va al lancio lunghissimo per Bonny, che spizza benissimo per la corrente Keita; il centrocampista calcia da fuori e trova la risposta centrale, facile, del portiere viola. I padroni di casa macinano gioco mentre il tempo scorre e gli avversari sembrano faticare sempre più ad arginare i tentativi di penetrazione. Al 23' Mandragora cerca fortuna da lontano, senza trovarla. Alla mezz'ora il Parma tira fuori la testa e sugli sviluppi di un calcio di punizione mette pressione alla difesa fiorentina, che si salva grazie all'assist leggermente troppo lungo di Pellegrino per Valenti, che non arriva a concludere sulla sponda area del compagno. Nell'ultima porzione di primo tempo fioccano le ammonizioni, ma non le opportunità da rete. Le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato bloccato in parità.

Secondo tempo

Si riparte con lo stesso copione della prima frazione di gioco: squadre molto attente in fase difensiva e che rischiano poco. La prima vera occasione da gol della partita per la Fiorentina arriva al 54', quando Mandragora trova un pertugio per innescare la corsa di Kean; l'attaccante italiano si ritrova a tu per tu con Suzuki e conclude largo. Qualche minuto dopo Fagioli cerca il jolly su calcio di punizione, da posizione molto defilata, e il portiere giapponese del Parma si salva in calcio d'angolo. Al 62' De Gea compie un miracolo su Bonny, con un riflesso pazzesco, vanificato comunque dalla posizione di fuorigioco dell'attaccante avversario; resta però il gesto tecnico dell'estremo difensore spagnolo. I ritmi non sono altissimi. I viola si accendono al 69' con Dodò, innescato in profondità da Cataldi: l'esterno calcia in diagonale e Suzuki respinge. Al minuto 74 Richardson illude il Franchi con un gol, segnalato immediatamente in offside dal guardalinee. Gli allenatori esauriscono le ultime sostituzioni mentre la partita si trascina verso il 90'.

Il tabellino del match

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic (80' Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora (70' Richardson), Fagioli (70' Adli), Cataldi, Parisi (75' Folorunsho); Gudmundsson (75' Beltran), Kean. Allenatore: Palladino. Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni (57' Balogh), Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabé (68' Ondrejka), Keita, Sohm (57' Hernani), Valeri; Pellegrino (82' Djuric), Bonny (82' Man). Allenatore: Chivu. Marcatori: - Direttore di gara: Gianluca Manganiello. Ammonizioni: Pellegrino (Par), Valeri (Par), Leoni (Par), Sohm (Par), Valenti (Par) Espulsioni: -

Leggi anche: Atalanta-Bologna 2-0, i bergamaschi fermano la corsa Champions rossoblù