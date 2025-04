Atalanta-Bologna 2-0, Retegui e Pasalic fermano la corsa Champions dei rossoblù

Bergamo, 13 aprile 2025 – Llo scontro diretto per la Champions League va all’Atalanta. Bologna schiantato già nel primo tempo: Retegui apre le danze, Pasalic le chiude, finisce 2-0 per la Dea sempre in controllo e mai a rischio.

Primo tempo a senso unico

Gasperini sceglie Pasalic insieme a Lookman alle spalle di Retegui, out per infortunio De Ketelaere. Italiano punta ancora su Dallinga da prima punta, alle sue spalle c’è Fabbian e non Odgaard. La gara si sblocca al 3’: imbucata geniale di Pasalic per la corsa di Bellanova, cross basso sul primo palo per la zampata di Retegui che fa 1-0. Atalanta molto più in palla del Bologna, al 22’ arriva il 2-0: Retegui lotta contro Lucumi e riesce a crossare dalla destra, Pasalic è liberissimo a centro area di battere al volo con il sinistro un incolpevole Ravaglia. Reazione Bologna al 35’: schema su punizione che libera Ndoye al limite dell’area, destro dello svizzero deviato da Carnesecchi sul palo. Si va negli spogliatoi sul 2-0 per la Dea.

Vince l’Atalanta

Prova a scuotersi il Bologna a inizio ripresa: sponda di Ndoye per l’inserimento di Dominguez, stop e sinistro respinto da Carnesecchi. Rossoblù che ci provano ma senza fortuna, al 65’ punizione battuta da Miranda che trova Casale pronto all’appuntamento di testa: alto. La squadra di Italiano attacca ma senza troppa convinzione, non è il solito Bologna: a dieci dalla fine tentativo dalla distanza di Freuler, destro alto che non impensierisce Carnesecchi. L’Atalanta amministra senza troppi patemi il doppio vantaggio contro un Bologna oggi troppo remissivo: lo scontro diretto per la Champions League è della Dea, finisce 2-0.