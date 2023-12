Europa league. La Lupa e il Diavolo alla sfida spareggi

Sedici squadre nell’urna per questi spareggi di Europa League. E anche qui nessuna squadra può affrontare un club proveniente dalla stessa federazione nazionale. Le Teste di serie sono: Friburgo, Marsiglia, Sparta Praga, Sporting Lisbona, Tolosa, Rennes, Roma, Qarabag. Le non teste di serie: Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar. La Roma è testa di serie, il Milan no ma non potranno affrontarsi tra loro. Per il resto, possibile ogni abbinamento con l’altra urna. Le vincenti delle otto partite raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi , tra cui l’Atalanta, agli ottavi di finale, con nuovo sorteggio il 23 febbraio. Le squadre sono: West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia, Leverkusen.

Il calendario: Spareggi andata: 15 febbraio, ritorno: 22 febbraio. Sorteggio ottavi: 23 febbraio. Poi spazio agli Ottavi: andata 7 marzo e ritorno 14 marzo.

p. f.