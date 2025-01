Europa League, ultima giornata alle ore 21. Baroni già qualificato. Roma-Eintracht per i playoff. Lazio a Braga

Cala il sipario sulla fase a gironi dell’Europa League, con le partite in programma tutte stasera alle 21. Come per la Champions, le prime otto passano agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima ai playoff, dalla venticinquesima saranno eliminate. La Roma va a caccia di tre punti chiave per evitare l’eliminazione contro l’Eintracht, che invece è ormai a un passo dagli ottavi. Non convocato Hermoso, molto vicino al Bayer Leverkusen.

Probabili formazioni: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Eintracht Francoforte (4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike. All. Toppmoller.

Situazione totalmente diversa in casa Lazio, con i biancocelesti già qualificati aritmeticamente agli ottavi. Turnover in vista per mister Baroni, che dovrà fare a meno di Rovella e Zaccagni squalificati, ai quali si è aggiunta l’assenza dell’ultim’ora di Guendouzi (influenzato).

Probabili formazioni: Braga(3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All. Carvalhal.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. All. Baroni.

Classifica: Lazio 19; Eintracht Francoforte 16; Athletic Bilbao 16; Manchester United 15; Lione 14; Tottenham 14; Anderlecht 14; Steaua Bucarest 14; Galatasaray 13; Bodo Glimt 13; Viktoria Plzen 12; Olympiacos 12; Rangers 11; Az Alkmaar 11; Union SG 11; Ajax 10; PAOK 10; Real Sociedad 10; Midtjylland 10; Elfsborg 10; Roma 9; Ferencvaros 9; Fenerbahce 9; Besiktas 9; Porto 8; Twente 7; Braga 7; Hoffenheim 6; M. Tel-Aviv 6; RFS 5; Slavia Praga 4; Malmo 4; Ludogorest 3; Qarabag 3; Nizza 2; Dynamo Kiev 1.