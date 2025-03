Lo studiO. Il futuro è rossonero. È il club che fornisce più giovani agli azzurri

Il Milan è il primo club per calciatori convocati nelle nazionali giovanili: 30. Seguono Atalanta (28), Juventus (26) e Inter (23). È uno dei dati emersi ieri alla PHoF – Centro Vismara, dove Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili maschili azzurre, ha incontrato dirigenti, tecnici e staff rossoneri, tra i quali Vincenzo Vergine e Jovan Kirovski, responsabili rispettivamente di settore giovanile e Milan Futuro. L’incontro fa parte di un programma di monitoraggio e collaborazione tra la Figc e i club. Il simbolo dei “gioielli“ rossoneri nel giro delle varie selezioni azzurre è il 16enne Francesco Camarda: partito dall’Italia U15 (9 presenze e 6 gol) e arrivato al momento in U19 (8 partite e 5 reti).

Insieme a lui, tante altre promesse. Fanno già parte della prima squadra Davide Bartesaghi (19 anni, 4 gare con l’Italia U20) e Lorenzo Torriani (20 anni, 3 presenze in U20). Nel giro dell’U20 anche Kevin Zeroli, ora in prestito al Monza, e Adam Bakoune. Ben noti in Nazionale U19, invece, oltre al talento 17enne apprezzato anche con la prima squadra del Milan Mattia Liberali, Vittorio Magni (18 anni), Emanuele Sala (17) e Diego Sia (18). In Nazionale U18 Nirash Perera (18 anni), Ernesto Perin (17) e Lorenzo Ossola (18) solo per citarne alcuni.

L.M.