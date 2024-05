Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di Europa League: De Rossi a caccia del miracolo. Dove vederla in in tv

Leverkusen 8 maggio 2024 - È un'impresa travestita da partita di calcio, ma se c'è una cosa di cui la Roma del recente passato è stata sempre capace sono proprio questo tipo di clamorosi ribaltoni, di fronte però ci sono i nuovi giganti del calcio tedesco: i nuovi Campioni di Germania, ancora imbattuti in questa stagione. Nella giornata di domani De Rossi va a caccia di un vero e proprio miracolo, quando alle 21 di giovedì 9 maggio scenderà in campo alla Bay Arena di Leverkusen contro il Bayer guidato da Xabi Alonso. Il secondo episodio di questa sfida riparte dal rotondo 0-2 rifilato dalle aspirine ai giallorossi in quel dello stadio Olimpico una settimana fa, merito delle reti di Wirtz e Andrich.

La strada di fronte ai giallorossi è più ripida di qualsiasi tappa di montagna prevista in questo Giro d'Italia o nel Tour de France. Non solo i capitolini ripartono da una sconfitta casalinga, quindi dovendo ribaltare il risultato di fronte a un campo caldissimo, che vedrà circa 30mila persone, previsto il tutto esaurito in Renania, urlare a squarciagola in favore dei rivali, ma dovranno farlo contro una formazione imbattuta, ancora a caccia di vendetta sportiva per lo scorso anno. Xabi Alonso era infatti subentrato il 5 ottobre a Gerardo Seoane e non solo aveva permesso ai tedeschi di conservare un posto in Europa, risollevando la squadra dal fondo della graduatoria fino all'Europa League di questa stagione. In più portò già nella scorso anno la squadra fino alla semifinale della medesima competizione, cadendo però per mano di Mourinho e la Roma. Una rivincita attesa un anno, che si è compiuta per metà, ora resta solo da concludere il lavoro. Una formazione, quella guidata dal'ex centrocampista di Real Madrid, Liverpool e Bayern Monaco, che vuole chiudere l'anno imbattuta e non vuole di certo concedere ai capitolini il lusso di togliere loro questa possibilità.

Da parte loro Daniele De Rossi e i suoi ragazzi voleranno in Germania con il sogno non solo di fare da guastafeste nella stagione perfetta del Bayer Leverkusen, ma anche di vendicare a propria volta il ko patito all'Olimpico. In Europa nessuno era riuscito, prima dei tedeschi, ad avere ragione della Roma all'Olimpico e anche in campionato, da quando De Rossi siede in panchina, solo Inter e Bologna erano riuscite nel colpaccio. La voglia di rivalsa in casa giallorossa è ancora forte, la sconfitta nella finale di Budapest dello scorso anno fa male, brucia come fosse ieri, ma tra la Lupa e una seconda occasione di sollevare questo trofeo c'è un gigante rossonero di mezzo. A livello tecnico De Rossi ha dimostrato di poter reggere il confronto con Xabi Alonso: la sfida è stata decisa da due episodi cruciali, per questo non ci si può permettere di partire sconfitti, anzi servirà voglia, grinta e cattiveria per riuscire nel ribaltone. Non è ancora il momento di pensare allo scontro diretto per la Champions di domenica contro l'Atalanta.

L'olandese Danny Makkelie è l'arbitro designato dall'Uefa per Bayer Leverkusen-Roma, ritorno della semifinale di Europa League in programma giovedì 9 maggio, con calcio d'inizio alle ore 21. Il fischietto dei Paesi Bassi sarà coadiuvato da un gruppo di arbitri tutto olandese, gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto uomo Serdar Gözübüyük. In sala Var siederanno Rob Dieperink, assistito da Pol van Boekel. Per il fischietto nato a Willemstad, nelle Antille Olandesi, si tratterà della direzione numero 37 della stagione, la seconda di questa Europa League, dopo averne dirette ben 6 di Champions, 1 delle Nazionali, oltre a 23 di Eredivisie, la semifinale di Coppa di Olanda e 2 di Eerste Divisie (Serie B olandese). Per Makkelie si tratterà del quarto incrocio in carriera con la squadra giallorossa, nei precedenti 2 successi e 1 ko dei capitolini; due sole sfide del Leverkusen invece dirette dal fischietto orange, entrambe vinte dai tedeschi. Da raccontare inoltre come tra le varie finali dirette dal direttore di gara classe 1983 ci sia anche la finale di Europa League della stagione 2019-20, quando l'Inter si arrese al Siviglia per 3-2.

Probabili formazioni

Dopo aver visto una squadra fortemente rimaneggiata in Bundesliga, Xabi Alonso sfrutterà questo turnover effettuato per mettere in campo la miglior versione possibile del proprio Bayer Leverkusen. Spazio allora al 3-4-3 che tanti male ha fatto alla Roma nella sfida dell'Olimpico. A difendere i pali dei tedeschi ci sarà Kovar, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Stanisic, Tah e Tapsoba. Sulle fasce agiranno i velocissimi Frimpong e Grimaldo, mentre Andrich e Xhaka formeranno la mediana. In attacco, Adli e Wirtz giocheranno ai lati dell'unica punta Boniface. L'unico cambio rispetto alla sfida dell'andata dovrebbe dunque essere l'impiego del bomber ex Saint-Gilloise a discapito di Hincapié il quale partirà dalla panchina, dove verosimilmente siederà insieme all'ex di serata, vale a dire Patrick Schick.

Daniele De Rossi non può fare calcoli, bisogna sconfiggere gli imbattibili e per farlo è rponto a schierare la miglior squadra possibile. Tramutatosi in eroe nella trasferta di Napoli, Svilar sarà ancora l'estremo difensore titolare della squadra capitolina. A destra dovrebbe tornare Çelik, dopo aver smaltito la squalifica per il cartellino rosso rimediato nel quarto di finale contro il Milan. Al centro Mancini e Smalling comporranno la zona centrale della difesa, mentre Spinazzola è in vantaggio su Angeliño nel ballottaggio per la fascia sinistra. Largo al centrocampo titolare con Cristante, Paredes e Pellegrini, mentre in attacco Dybala non è al top, ma sarà parte dell'incontro, così come El Shaarawy e Lukaku, occhio però anche agli eventuali subentri a partita in corso da parte di Abraham e Azmoun.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz. All. Xabi Alonso.

Roma (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Bayer Leverkusen e Roma della Bay Arena, valevole per la semifinale di ritorno di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 9 maggio 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20.45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, su Dazn ci carà invece Pierluigi Pardo a commentare il match della Bay Arena, mentre la Rai ha selezionato Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro per raccontare l'incontro delle semifinali europee.