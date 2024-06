Atletica leggera. Ultimi ritocchi per gli Europei:. Dosso oggi corre a Stoccolma

Ormai in vista dei campionati europei che iniziano venerdì a Roma, ultimi ritocchi per Zaynab Dosso che nel tardo pomeriggio di oggi è impegnata a Stoccolma nel Bauhaus-Galan, importante meeting di Diamond League. Prevista la diretta su Raisport con l’azzurra in pista alle 18,15. Le avversarie sono complicate, ma questi sono meeting di caratura mondiale e non esistono gare facili. La Dosso, stagionale e primato italiano di 11.02, se la dovrà vedere con la gambiana Gina Bass (10.93) e con la connazionale di nascita, l’ivoriana Marie-Joseée Ta Laou-Smith (10.91). Ma anche le altre al via sono grandi atlete, come Brittany Brown (Usa, 11.21, ma 10.90 in carriera), la svedese Julia Henriksson (11.19), la jamaicana Natasha Morrison (11.32 quest’anno, ma personale di 10.85) e la bulgara Boglárka Takács (11.11) che punta in alto anche agli europei. Zaynab, tra il meeting di Ostrava e questo di Stoccolma, si è allenata a Roma un paio di giorni anche in staffetta.

Intanto sono uscite le liste iscritti agli europei: Dosso ha il terzo tempo d’ammissione sui 100 (la prima è a 4/100), Bouih il 9° sui 3000 siepi e Nestola il 27° nella mezza maratona.