Lazio-Porto: Baroni a caccia del poker europeo contro i Dragoes, formazioni e orari tv

Roma, 7 novembre 2024 – Marco Baroni vuole suonare la nona, non sinfonia, ma vittoria ottenuta nelle ultime dieci, potenzialmente la quarta consecutiva tra campionato ed Europa League, ma per farlo di fronte a sé vede una montagna di colore biancoblù. Nella serata di domani, giovedì 7 novembre 2024, infatti la Lazio ospiterà il Porto nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a campionato della seconda competizione per club della Uefa. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21 allo stadio Olimpico.

Da bravo cavaliere di biancoceleste vestito, il tecnico laziale dovrà domare i "Dragoes", i dragoni di Portogallo, per mantenere il proprio rullino di marcia perfetto in Europa e confermare uno stato di forma impressionante. Il test sarà non solo il più probante affrontato fin qui nell'avventura internazionale dall'allenatore toscano, ma forse una delle partite più difficili di questa prima parte di competizioni continentali, insieme alla trasferta di Amsterdam contro l'Ajax, o il match contro la Real Sociedad. I capitolini fin qui hanno gestito benissimo la doppia competizione, facendo anzi emergere in Europa League alcuni giocatori meno visti in Serie A, ma altrettanto validi per quello che può essere un proseguo di stagione interessante. Questa alternanza non dovrebbe venire meno nella sfida di domani, pronto infatti ancora il turnover in vista della sfida di campionato che anticipa la terza pausa Nazionali di questa stagione.

Sarà obbligatorio non sottovalutare il Porto, squadra forse meno blasonata rispetto al passato, ma sempre pericolosissima da affrontare e in passato già capace di fare lo sgambetto a più riprese alle formazioni italiane. Se in patria si è un po' spezzata l'egemonia dei Dragoes, merito del grande lavoro fatto da Sporting Lisbona e Benfica negli ultimi dieci anni a livello di scouting e giovanili, in Europa i biancoblù sono senza dubbio la formazione portoghese più performante del recente passato. Nelle ultime sette stagioni hanno raggiunto per ben cinque volte la fase a eliminazione diretta della Champions League e quest'anno è solo la terza volta negli ultimi 15 anni che non hanno preso parte alla massima competizione Uefa. Numeri da capogiro per un'habitué del calcio europeo di altissimo livello. Tra i giocatori da tenere d'occhio nel Porto di oggi c'è senza dubbio il centravanti classe 2004 Samu Omorodion, arrivato in estate per 15 milioni e già autore di ben 11 gol in altrettante partite tra tutte le competizioni. Le altre stelle della squadra sono il portiere del club e della Nazionale lusitana Diogo Costa, insieme all'argentino Varela e ai due brasiliani Pepé e Galeno.

La designazione arbitrale della quarta giornata di UEFA Europa League ha assegnato la direzione della gara Lazio-Porto all'arbitro bulgaro, signor Georgi Kabakov. Il direttore di gara nato Plovdiv sarà coadiuvato dai suoi connazionali, gli assistenti Martin Margaritov e Diyan Valkov. Martin Zhivkov Velikov (BUL) sarà il IV ufficiale mentre Dragomir Draganov (BUL) e Christian Dingert (GER) sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto dell'Est Europa si tratterà della direzione numero 14 della sua stagione, la seconda in Europa League, quarte se si considerano anche le Qualificazioni. A queste partite ne aggiunge 1 di Champions League, 1 di Nations League, 7 del campionato bulgaro e 1 anche in Saudi Pro League (Arabia Saudita). Sarà il primo incrocio per Kabakov sia con i biancocelesti, sia con i portoghesi; non sarà però la sua prima direzione a Roma in carriera, bensì la terza, avendo diretto i cugini giallorossi in due partite di Europa League in passato.

Probabili formazioni

Proprio come successo in tutte le partite fin qui disputate dai capitolini nella competizione, anche nella giornata di domani Marco Baroni dovrebbe operare un importante turnover tra i protagonisti in maglia biancoceleste. Tra i pali Mandas prenderà il posto di Provedel, mentre dietro dovrebbe tornare titolare Gigot al fianco di Romagnoli, con Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra. In mediana spazio alla coppia molto muscolare composta da Vecino e Dele-Bashiru. Pedro guiderà la trequarti, con Tchaouna e Zaccagni a supportarlo sulle fasce, mentre in attacco dovrebbe riposare Dia per fare spazio al Taty Castellanos.

Schema speculare per il Porto che davanti all'intoccabile Diogo Costa, schiera la coppia composta dall'ex Juventus Djalò e da Perez al centro, con Martim e Moura sulle corsie. Varela è la certezza in mediana e al suo fianco il favorito è Gonzalez, ma occhio alla concorrenza di Eustaquio. In trequarti Bruno potrebbe giocarsi la carta a sorpresa del classe 2007 Mora, ma il favorito è Jaime per il ruolo, con Pepé e Galeno completare la linea a tre alle spalle dell'unica punta Omorodion.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Porto (4-2-3-1): Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno; Omorodion. All. Vitor Bruno.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Porto dello stadio Olimpico, valevole per la quarta giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 7 novembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.