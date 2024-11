Europa League, il programma di domani: la Lazio ospita il Porto, Roma in trasferta

Bologna, 6 novembre 2024 - Andate in archivio le partite della Uefa Champions League, ora i riflettori si spostano sulla Uefa Europa League. La seconda competizione europea per importanza vedrà scendere in campo due squadre italiane: la Roma e la Lazio. Le due squadre romane attraversano momenti di forma diametralmente opposti, come testimoniato sia dalla classifica della Serie A, che da quella della stessa Europa League. I biancocelesti sono al momento in vetta al girone unico con 9 punti raccolti in tre gare, mentre i giallorossi si trovano a quota 4.

Le partite delle italiane in Europa League

Cominciamo dalla Lazio, che ospiterà allo stadio Olimpico il Porto. Si tratterà di un match impegnativo per i ragazzi di Baroni, che scenderanno in campo alle ore 21. Il tecnico dei biancocelesti dovrebbe proseguire con il turnover europeo, con solo qualche eccezione. Ci sarà dal primo minuto Nuno Tavares, che era squalificato contro il Cagliari nello scorso fine settimana. Assieme a lui la difesa sarà composta da Gigot, Gila e Marusic. A centrocampo ci saranno Vecino e uno tra Rovella e Guendouzi. Zaccagni comanderà la trequarti offensiva assieme a Pedro e Tchaouna, alle spalle di Dia. La Roma giocherà in trasferta contro l'Union Saint Gilloise, avversario sulla carta abbordabile per i giallorossi, con calcio d'inizio alle ore 18:45. Juric non può fare tanti calcoli e ha necessità di fare punti per migliorare una classifica poco entusiasmante. In difesa dovrebbe esserci Hummels, finora oggetto misterioso da quando approdato a Trigoria, affiancato a Mancini e Angelino. Celik ed El Shaarawy saranno i due esterni a tutta fascia, mentre Pisilli e Paredes dovrebbero essere i due centrocampisti centrali. Dybala e Baldanzi lavoreranno sulla trequarti, a supporto dell'unica punta Dovbyk.

Orario e dove vederla in tv

Le partite della Uefa Europa League saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. Lo streaming sarà disponibile su Now Tv e su Sky Go. La Roma scenderà in campo contro l'Union SG alle ore 18:45, mentre il fischio d'inizio di Lazio-Porto è previsto per le ore 21.

Europa League giornata 4

Mercoledì 6 novembre Besiktas - Malmoe 2-1 Giovedì 7 novembre, ore 18:45 Ludogorets - Athletic Bilbao Union Saint Gilloise - Roma FCSB - Midtjylland Olympiacos - Rangers Galatasaray - Tottenham Eintracht Francoforte - Slavia Praga Nizza - Twente Bodo/Glimt - Qarabag Elfsborg - Braga Giovedì 7 novembre, ore 21 Hoffenheim - Lione Lazio - Porto AZ Alkmaar - Fenerbahce Dinamo Kiev - Ferencvaros Manchester United - Paok Salonicco Ajax - Maccabi Tel Aviv Viktoria Plzen - Real Sociedad Rigas FS - Anderlecht

Classifica Europa League

Lazio 9 Tottenham 9 Anderlecht 9 Ajax 7 Galatasaray 7 Eintracht Francoforte 7 Midtjylland 7 Athletic Bilbao 7 Bodo/Glimt 7 Lione 6 Rangers 6 Olympiacos 6 FCSB 6 Besiktas 6* Fenerbahce 5 Porto 4 Slavia Praga 4 Real Sociedad 4 Hoffenheim 4 Roma 4 Viktoria Plzen 3 Manchester United 3 Elfsborg 3 Ferencvaros 3 AZ Alkmaar 3 Malmoe 3* Braga 3 Twente 2 Union Saint Gilloise 1 Paok Salonicco 1 Rigas FS 1 Nizza 1 Ludogorets 1 Maccabi Tel Aviv 0 Dinamo Kiev 0 Qarabag 0 *una partita in più Leggi anche: Union SG-Roma, Juric in Belgio per scacciare il mal di trasferta