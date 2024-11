Royale Union SG-Roma: Juric in Belgio per scacciare il mal di trasferta; formazioni, orari

Saint-Gilles 6 novembre 2024 - La Roma va a caccia di punti importanti per confermarsi ai più alti livelli di calcio europeo, ma per farlo deve cominciare a superare il suo più grande limite: il mal di trasferta. Nella giornata di domani i giallorossi volano in Belgio dove affronteranno il Royale Union Saint-Gilloise nella sfida valevole per la quarta giornata della fase a campionato di Europa League. Il giro di boa di questa prima parte del nuovo format di calcio europeo si giocherà lontano dall'Olimpico per i capitolini, messi di fronte a un avversario alla portata, ma soprattutto di fronte a dei limiti caratteriali propri dei lupacchiotti che fin qui stanno regalando una stagione a due facce. Calcio d'inizio fissato in Belgio per le ore 18:45 nella giornata di giovedì 7 novembre 2024.

Per farlo però la Roma dovrà superare una formazione tutt'altro che facile da battere. I ragazzi del Belgio fanno infatti parte di una nobile decaduta del Paese delle Fiandre che sta in questi anni cercando di ritagliarsi nuovamente spazio sia in patria, sia in Europa. In maniera analoga a quello che potrebbe essere il Genoa o la Pro Vercelli in Italia, la squadra di Saint-Gilles vanta ben 11 campionati di Belgio vinti, tutti però prima della Seconda Guerra Mondiale. Nel dopoguerra tantissimi saliscendi tra Pro League (allora Division d'Honneur) e Division 1B, fino al ritorno definitivo nella massima serie belga che dura dalla stagione 2020-21. Da allora tre stagioni dove i gialloblù hanno lottato per il titolo arrivando sempre tra il secondo e il terzo posto, riuscendo per altro lo scorso anno ad arricchire la propria bacheca con il primo trofeo dopo 90 anni: la Coppa di Belgio. Quest'anno si vuole alzare ancora l'asticella mostrando i muscoli anche in Europa. La rosa è di qualità e ricca di giocatori più o meno giovani dal profilo interessantissimo. La stella è il centrale giapponese Machida, giocatore dal fisico imponente e molto sottovalutato con il pallone tra i piedi, mentre il grande profilo futuribile è il classe 2004 Sadiki: centrocampista di grande intensità e capace di recuperare un numero elevatissimo di palloni in mediana.

Non c'è dubbio però che la bilancia delle qualità in campo penda dalla parte della Roma. Proprio come nelle sfide precedenti di questa Europa League, salvo forse il debutto contro l'Athletic Club di Bilbao, il successo e la sconfitta in queste partite dipendono molto dall'approccio tattico e mentale dei giallorossi. La trasferta in Belgio non fa differenza da questo punto di vista. Contro il Verona si è forse vista una partita più sfortunata, che non gestita male come invece sono state quelle contro Elfsborg, Monza o Fiorentina; resta però il risultato finale, che vede Juric perdere ancora una volta lontano da casa. La trasferta non è delle più semplici, ma senza dubbio alla portata della squadra e dalla qualità superiore della propria rosa, insieme alla giusta applicazione deve ripartire questa squadra, a volte confusa e forse ancora incapace di digerire al meglio le direttive del suo allenatore.

Le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Europa League effettuate dalla UEFA ha deciso che a dirigere la sfida tra Royale Union Saint Gilloise e Roma, in programma giovedì 7 novembre alle 18:45, ci sarà il francese Jérome Brisard. Come assistenti pronti i connazionali Auger e Pages, mentre il IV Uomo sarà Vernice. Al VAR c’è Delajod, all’AVAR ecco Lissorgue. Per il fischietto transalpino si tratterà dell'ottava direzione stagionale, la seconda in Europa League a cui ne aggiunge una terza internazionale in Nations League. Oltre a queste 5 partite in patria di cui 4 in Ligue 1 e 1 in Ligue 2. Per il direttore di gara francese sarà la seconda direzione con i capitolini in campo, l'unico precedente è datato lo scorso anno quando all'Olimpico la Roma superò per 3-0 lo Sheriff Tiraspol. Primo incrocio invece con la squadra belga per Brisard.

Probabili formazioni

Per la formazione belga Pocognoli dovrebbe puntare sul suo 3-5-2 che potrebbe variare nell'assetto in uno con due trequartisti alle spalle dell'attaccante, ma in ogni caso caratterizzato dalla difesa a tre. In porta ci sarà il capitano dei gialloblù Moris, difeso al centro dalla stella della squadra, Machida, dove si contenderanno due maglie in tre per completare il reparto Burgess, Sykes e Leysen. Mac Allister out per infortunio. Sulle fasce ci saranno Castro-Montes e Niang occuperanno le corsie al fianco di Vanhouette, Sadiki e Rasmussen. In avanti Ivanovic sarà affiancato probabilmente da Rodriguez.

Ivan Juric deve voltare pagina e togliere quello zero dalla casella delle vittorie in trasferta. Contro la squadra belga pronto allora il suo 3-4-2-1 con Svilar in porta, protetto da una linea a tre che dovrebbe vedere Hummels titolare a concedere respiro a N'Dicka, con Mancini e Angeliño a completare il reparto. A centrocampo Çelik va a destra, El Shaarawy sul lato opposto, mentre Crsitante e Koné dovrebbero essere la coppia in mediana. In trequarti Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk dovrebbero essere le scelte del tecnico croato per l'attacco capitolino.

Royale Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris; Burgess, Sykes, Machida; Castro-Montes, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Rodriguez; Ivanovic, Niang. All. Sebastien Pocognoli.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angeliño; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Dove vedere la partita

La partita fra Royale Union Saint-Gilloise e Roma del 7 novembre 2024, valevole per la quarta gioranta della fase a campioanto di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 7 novembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Aldo Serena.