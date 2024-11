Royale Union SG-Roma 1-1: Mancini illude, ma i giallorossi si fanno ancora rimontare

Bruxelles 7 novembre 2024 - La Roma si illude e ancora una volta si fa rimonare, riuscendo quantomeno a conservare un punto. Allo stadio Re Bandovino di Bruxelles i giallorossi non vanno oltre l'1-1 contro la Royale Union Saint-Gilloise. Al vantaggio di Mancini, risponde Mac Allister, in una rete sinistramente simile a quella subita contro il Verona, con l'errore in uscita di Svilar, che scivola aprendo lo specchio all'avversario. In classifica i giallorossi salgono 5 punti in questa Europa League, ma Juric manca ancora una volta la chance di ottenere i tre punti in trasferta.

Primo tempo

Pocognoli sceglie il 3-5-2 alla fine per affrontare i giallorossi. In difesa Sykes, Burgess e Machida compongono la linea arretrata davanti a capitan Moris. Mac Allister è recuperato e gioca sull'esterno di destra, con Niang sul lato opposto. In mediana Khalaili, Vanhoutte e Sadiki dttano i ritmi, mentre in attacco Ivanovic e Fuseini sono i due riferimenti offensivi per la squadra belga. La Roma risponde con il suo 3-4-2-1, con la linea a tre Mancini, Cristante e Angeliño in difesa davanti a Svilar. Çelik a destra, El Shaarawy sul lato opposto, mentre Koné e Le Fée a dare sostanza al centrocampo. In avanti Shomurodov è l'unica punta supportato da Baldanzi e Pellegrini.

Parte molto forte la squadra di casa, mentre sembra leggermente stordita nelle prime battute la squadra capitolina. Al primo affondo Sykes trova subito spazio per concludere in porta dal limite dell'area con un tiro potente, ma il suo tentativo è di poco alto sulla traversa. Fatica non poco la Roma nei primi dieci minuti di gioco. Fatica a prendere il ritmo e le misure alla grande rapidità di verticalizzare dei padroni di casa. L'Union SG preme e Shomurodov, per contenere l'arrembaggio avversario iniziale spende il primo giallo dopo soli 4 minuti.

La Roma comincia a prendere poco alla volta le misure agli avversari e prova a imporre il proprio gioco. Il primo squillo di marca giallorossa arriva al 12', quando Shomurodov riceve in mezzo alle linee e offre a Baldanzi la chance di concludere dal limite dell'area, il suo tentativo è potente ma abbastanza centrale, si arrangia Moris che respinge non benissimo la conclusione. Alza il proprio baricentro la Roma che prova a mettere poco alla volta sempre più pressione nella metà campo avversaria. Solo degli errori in fase di costruzione da parte dei giallorossi possono aprire al contropiede che cercano i belgi. Proprio per fermare una possibile ripartenza avversaria al 26' Çelik trattiene Niang e si guadagna il cartellino giallo.

Il primo tempo entra nella sua seconda parte senza particolari colpi di scena. Un tentativo timido per squadra, con la girata di Pellegrini da un alto campanile in area, bloccato agilmente da Moris e la parata di Svilar sul tentativo di Niang scaldano i tifosi presento all'ex Heysel, ma non regalano particolari emozioni. Sul finale di tempo ancora la Roma a premere sull'acceleratore con i due tentativi di El Shaarawy e Mancini, ma i tiri vengono rispettivamente murato e bloccato dal portiere, per una sfida che termina, giustamente, la sua prima frazione sullo 0-0 al termine di 45' poco divertenti.

Secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo, le due squadre riprendono la gara con gli stessi protagonisti della prima frazione. Ritmi decisamente più alti in avvio di secondo tempo rispetto ai minuti conclusivi della prima parte di gara. Vanhoutte ci prova con il destro dal limite dell'area con un'insidiosa conclusione al volo, ma blocca Svilar. Dall'altra parte è Shomurodov a girare di testa il buon cross di Pellegrini, ma il suo tentativo è largo, il tutto in appena 4 minuti di ripresa. I capitolini hanno ripreso la sfida con il piede giusto e provano a premere sull'acceleratore e al 52' sbattono contro il palo, che nega a Baldanzi la rete del vantaggio. Il trequartista infatti è bravo a costruisci lo spazio per calciare a giro con il mancino dal limite, ma la sfera colpisce il sostegno della rete.

Si dispera in panchina Juric, che però capisce il momento positivo dei suoi e allora si gioca le carte Dovbyk e Pisilli per dare ulteriore spinta alla fase offensiva. I due nuovi entrati rilevano rispettivamente Shomurodov e Le Fée. La scelta si rivela corretta perchè qualche minuto dopo, precisamente al minuto 63 di gara, la Roma la sblocca. Cross dalla trequarti di Pellegrini molto profondo a pescare il taglio di Mancini sul palo lontano: terzo tempo perfetto del difensore che anticipa di testa Moris, beffato in uscita, e realizza la rete del vantaggio romanista. Timide proteste da parte della formazione belga per un leggero contatto tra portiere e Mancini, ma il Var conferma la rete del vantaggio giallorosso.

Reazione d'orgoglio da parte dei padroni di casa, che provano a prendere campo e coraggio. Pocognoli si gioca le carte Rodriguez e Ait El Hadj per Fuseini e Khalaili e sono scelte che pagano subito ottimi dividedi. Al 76' infatti Vanhoutte su punizione mette in grande difficoltà la difesa avversaria, con il tocco in barriera di El Shaarawy che fa uscire di poco il pallone sulla destra di Svilar, poi sugli sviluppi di calcio d'angolo, a sorpresa arriva la rete del pareggio dell'Union Saint-Gilloise. Sulla battuta di Vanhoutte infatti scivola Svilar durante l'uscita, ne approfitta Mac Allister, che sul secondo palo ha eluso la marcatura e si trova completamente libero di realizzare l'1-1.

La nuova parità spinge i due tecnici a ulteriori cambi con l'ingresso di Boufal per Ivanovic tra i padroni di casa, mentre i giallorossi vedono scendere sul terreno di gioco Zalewski e Soulé per Baldanzi ed El Shaarawy. Non pagano però le scelte di Juric, mentre sale ulteriormente il pressing dei belgi. La partita infatti si fa molto confusionaria e i romanisti soffrono per i troppi errori tecnici, aprendo al contropiede dei gialloblù. Nei tre minuti di recupero due ammonizioni, entrambe per l'Union SG, con Vanhoutte e Sykes a finire sul taccuino dei cattivi di Brisard, ma soprattutto un paio di contropiedi in cui la formazione di casa sfiora il gol vittoria, ma nonostante tutto il muro giallorosso regge. Nessuna occasione per i ragazzi di Juric nel recupero e la partita termina così sul risultato di 1-1. I capitolini salgono così a quota 5 punti, ma non riescono ancora a trovare quel successo in trasferta ancora assente dall'inizio dell'era Juric.