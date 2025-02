Europa League, il verdetto dei playoff: tutte le qualificate agli ottavi

Roma, 20 febbraio 2025 - Al termine di una disastrosa due giorni di Uefa Champions League, il calcio italiano tira un sospiro di sollievo almeno in Europa League. La Roma, infatti, è riuscita a superare il turno dei playoff della seconda competizione europea per prestigio, grazie al successo maturato allo stadio Olimpico contro il Porto. La vittoria per 3-2 conquistata nel match di ritorno assicura agli uomini di Claudio Ranieri il ticket per gli ottavi di finale, dove il sorteggio potrebbe mettere loro contro la Lazio o l'Athletic Bilbao.

Il ritorno tra Roma e Porto

Reduci dal pareggio nel match di andata all'Estadio do Dragao, Roma e Porto hanno dato vita ad un altro match ad alto tasso di adrenalina. Se in Portogallo erano stati i giallorossi a concludere la sfida in dieci uomini, all'Olimpico sono stati i portoghesi a complicarsi la vita con l'espulsione di Eustaquio al minuto 51. Prima di ciò, in ogni caso, una doppietta di Paulo Dybala aveva ribaltato il risultato, che al 27' era stato sbloccato da Samu Aghehowa. Ritrovatasi in superiorità numerica, la formazione di casa ha amministrato il vantaggio e chiuso il discorso qualificazione con il terzo gol di Pisilli. L'ultimo sussulto del Porto è arrivato solamente al 96', quando un autogol di Rensch ha acceso per qualche istante la fiammella della possibile rimonta degli ospiti. Il punteggio conclusivo di 3-2, sommato all'1-1 dell'andata, premia dunque la Roma che agli ottavi di finale potrà pescare una tra Athletic Bilbao e i concittadini della Lazio.

Le altre squadre qualificate

Questo giovedì di Europa League ha visto disputarsi otto match in totale, equamente suddivisi tra il tardo pomeriggio e la sera. Oltre alla Roma, tra i primi a scendere in campo oggi si sono qualificati anche il Bodo/Glimt, il FCSB e l'AZ Alkmaar. I primi hanno battuto il Twente in una partita pazza, trascinata ai supplementari dopo ben tre gol realizzati nei minuti di recupero del secondo tempo: due a favore dei norvegesi e uno per gli olandesi. Nell'extra-time il Bodo/Glimt ha poi avuto la meglio, vincendo la sfida per 5-2, e agli ottavi sfiderà una tra Olympiacos e Rangers. I rumeni del FCSB hanno steso il PAOK Salonicco per 2-0 e incroceranno ai sorteggi o il Lione o l'Eintracht Francoforte, mentre gli olandesi dell'AZ hanno pareggiato per 2-2 contro il Galatasaray e, in virtù della vittoria dell'andata, hanno superato il turno e sfideranno una tra Manchester United e Tottenham.

Per quanto riguarda le partite delle ore 21, la Real Sociedad ha fatto un sol boccone del Midtjylland, messo k.o per 5-2, e affronterà una delle due inglesi sopracitate. Il Viktoria Plzen ha ribaltato la sconfitta dell'andata contro il Ferencvaros, messo al tappeto per 3-0, e agli ottavi potrebbe incontrare la Lazio o l'Athletic Bilbao. Il Fenerbahce ha conservato il vantaggio accumulato all'andata per superare il turno ai danni dell'Anderlecht, e infine l'Ajax, pur uscendo sconfitto dal match contro l'Union Saint Gilloise per 2-1, è riuscito ad approdare agli ottavi di finale.

