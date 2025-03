Athletic Club-Roma: i giallorossi a San Mames ripartono dal 2-1, formazioni e orari tv

Bilbao 12 marzo 2025 - Due delle tifoserie più calde della competizione, due delle squadre più blasonate e due senza dubbio favorite, per qualità della rosa e pedigree. Athletic Club di Bilbao e Roma è senza dubbio una delle sfide più interessanti che l'Europa League 2024-25 potesse offrire e quello di San Mames sarà il terzo e ultimo capitolo. Non c'è futuro purtroppo per entrambe, il calcio sa essere tanto bello quanto spietato e una delle due formazioni dovrà lasciare già a questi ottavi la competizione. All'andata i giallorossi sono riusciti a spuntarla all'ultimo respiro con un grande colpo di coda nel finale, per il ritorno però si giocherà nei Paesi Baschi, dove l'ambiente griderà solo per i Zurigorriak. Il calcio d'inizio di questo ritorno degli ottavi di finale di Europa League è fissato per le 18:45.

Come scritto in precedenza, questa sfida si tratta del terzo incrocio stagionale tra i baschi e i romanisti. Questo duello ha inaugurato la stagione europea di entrambe, terminata in parità con la rete di Paredes a pareggiare il vantaggio giallorosso di Dovbyk. Nessuno dei due ha lasciato il segno nella partita di andata di questi ottavi di finale, dove non solo i protagonisti a tabellino, ma anche il risultato è stato differente. Nell'andata all'Olimpico a vincere è stata la Roma, grazie a una bellissima prestazione corale, premiata dalla rete di Shomurodov nell'ultima azione della gara. Al di là del 2-1 finale però la sfida è stata ricca di spunti. A differenza del primo incrocio stagionale, l'Atheltic Club ha provato a imporre il proprio palleggio, non riuscendoci però in tutto e per tutto. Le occasioni sono state equamente spartite sia numericamente sia qualitativamente, solo il cinismo sottoporta ha fatto la differenza tra le due squadre. La rete di Angeliño è la reazione perfetta al gol di Iñaki Williams, una rete per altro meritata sia da parte dei baschi, sia da parte dei giallorossi. Il colpo del campione lo infila però l'uzbeko, premiando anche tutto il lavoro sporco in cui l'asiatico si spende ogni partita.

Il lavoro non è però ancora compiuto, la partita dell'Olimpico ha fornito un vantaggio, ora è però obbligatorio mantenerlo. Le ultime stagioni europee della Roma sono state caratterizzate da questo tipo di partite: sfide di grande sofferenza, volte a proteggere un vantaggio acquisito. Servirà un'altra sfida sulla stessa falsariga se si vorrà confermare la tradizione recente nelle competizioni Uefa dei capitolini. Nei baschi peserà l'assenza di un uomo di esperienza e d'ordine come Yeray, espulso nel finale di gara concitato dell'Olimpico. Nei giallorossi potrebbe rivelarsi molto ostica la gara sotto un punto di vista ambientale. In casa Bilbao c'è voglia di tornare a splendere sul palco continentale e si sente nell'aria la possibilità, per la prima volta nella storia, di sollevare un titolo in campo internazionale. Per di più il San Mames, lo stadio di questo ottavo di ritorno, sarà lo stesso teatro della finale di questa Europa League. Una spinta extra per i biancorossi di reagire e ribaltare la sfida dell'Olimpico.

La sfida dello stadio San Mames di Bilbao ha visto la Uefa scegliere un arbitro molto esperto per la direzione di gara. Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la gara, supportato dai connazionali Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA) gli assistenti. È francese anche il quarto uomo Mathieu Vernice (FRA); mentre in sala Var Jérome Brisard (FRA), sarà affiancato da Fedayi San (SUI), svizzero e presente in sala Var anche nella gara di andata. Debutto per il direttore di gara transalpino contro la squadra basca, mentre sono quattro i precedenti con i giallorossi: 3 vittorie e una sconfitta. Per il direttore di gara si tratterà della direzione numero 31 della stagione, la numero 13 della sua stagione Uefa tra Champions, Europa, Conference e Nations League. A queste ne aggiunge 13 di Ligue 1, 2 di Coppa di Francia e 1 di Ligue 2. Per lui anche due direzioni tra Emirati ed Arabia Saudita.

Probabili formazioni

Rotazioni corte in difesa per l'Athletic Bilbao e obbligate tra squalificati e assenti. Vivian è in dubbio, mentre Yeray è squalificato. Davanti ad Agirrezabala, favorito su Unai Simon nel ballottaggio, pronta allora la coppia composta da Unai Núñez e Paredes. A destra correrà De Marcos con Yuri Berchiche sul lato opposto. Jauregizar e Prados saranno i due mediani, mentre non dovrebbe rientrare tra i titolari nemmeno per questa sfida Sancet, al suo posto Unai Gomez al centro della trequarti. A completare il reparto offensivo i due fratelli Williams correranno sulle corsie, mentre Sannadi è favorito su Guruzeta per il ruolo di prima punta.

Ranieri potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'andata, ma sembra orientato a confermare molti dei protagonisti della prima sfida, visto anche il turnover a Empoli. In difesa si va verso la titolaretà di Hummels in difesa, con Mancini e N'Dicka a completare la linea a tre davanti a Svilar. Per la corsia di destra Rensch è in vantaggio su Saelemaekers, mentre Angeliño sarà l'esterno di sinistra. In mediana dovrebbe riproporsi la coppia italiana composta da Pisilli e Cristante, ma occhio a Koné che potrebbe insidiare i due per un posto da titolare. In avanti Dybala e Pellegrini supporteranno l'unica punta Dovbyk, al momento favorito su Shomurodov nel ballottaggio.

Athletic Club de Bilbao (4-2-3-1): Agirrezebala; De Marcos, Unai Núñez, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Sannadi. All. Ernesto Valverde.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Athletic Club de Bilbao e Roma del Sam Mames, valevole per la partita di ritorno degli ottavi di finale della fase a eliminazione diretta di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 13 marzo 2025. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Blerim Dzemaili.