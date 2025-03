Europa League in tv: guida completa all'andata degli ottavi. Partite, orari e dove vederle

Roma, 5 marzo 2025 – L'Europa League entra nel vivo: domani andrà in scena l'andata degli ottavi di finale, con le due squadre della capitale che scenderanno in campo per difendere i colori dell'Italia dopo una Champions League che ha visto l'uscita in massa delle squadre della Penisola, a eccezione dell'Inter. Sia la Roma che la Lazio giocheranno alle 21, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Athletic Bilbao. I biancocelesti saranno impegnati in trasferta, mentre i giallorossi giocheranno l'andata degli ottavi all'Olimpico, che si preannuncia infuocato. Alle 18:45 andranno in scena Real Sociedad – Manchester United, FCSB – Lione, Fenerbache – Rangers e AZ – Tottenham, mentre allo stesso orario di Roma e Lazio si giocheranno anche Ajax – Eintracht Francoforte e Bodø/Glimt – Olympiakos.

La Lazio in Repubblica Ceca

Il primo impegno dei biancocelesti sarà lontano dall'Olimpico: l'andata contro il Viktoria Plzen, infatti, si giocherà in Repubblica Ceca. Baroni e i suoi (qualificatisi come primi con 19 punti) si scontreranno contro la seconda forza del campionato ceco. La squadra di Koubek si trova al secondo posto nella massima serie della Repubblica Ceca, alle spalle dello Slavia Praga, e in Europa League ha conquistato la qualificazione sconfiggendo il Ferencvaros dopo aver ribaltato l'1-0 dell'andata. I biancocelesti, invece, sono reduci dalla vittoria contro il Milan al fotofinish, ma forse dovranno fare a meno di Zaccagni, uscito acciaccato dalla sfida contro i rossoneri. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Viktoria Plzen (3-5-2):Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. All. Koubek. Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

Dove vedere Viktoria Plzen – Lazio in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 6 marzo, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

La Roma per partire col piede giusto

Per il primo atto degli ottavi di finale, Ranieri e i suoi affronteranno l'Athletic Bilbao tra le mura amiche. L'impegno dei giallorossi sarà decisamente complicato, dato che la squadra spagnola ha terminato il suo percorso nella fase campionato a pari punti con la Lazio, 19. Anche in Liga la squadra di Valverde si sta comportando bene: in questo momento si trova al quarto posto a -6 dal Real Madrid ma a +4 sul Villarreal in quinta posizione. Nell'ultima gara di campionato, i baschi hanno perso contro l'Atletico Madrid, dopo aver superato con un mirabolante 7-1 il Valladolid nel turno precedente. La Roma, invece, arriva da ben quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe: 2-1 contro il Como, 4-0 contro il Monza, 3-2 contro il Porto e 1-0 contro il Parma. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre: Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri. Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Berenguer. All. Valverde.

Dove vedere Roma – Athletic Bilbao in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 6 marzo, con il calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Giovedì 6 marzo ore 18:45 (Diretta gol su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Real Sociedad – Manchester United (Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW) AZ Alkmaar – Tottenham (Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW) Fenerbache – Rangers (Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW) FCSB – Lione (Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e NOW) Giovedì 6 marzo ore 21 (Diretta gol su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Roma – Athletic Bilbao (Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW) Viktoria Plzen – Lazio (Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW) Ajax – Eintracht Francoforte (Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW) Bodø/Glimt – Olympiakos (Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW)