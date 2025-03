Risultati Champions League, al Bayern il derby di Germania nell’andata degli ottavi

Roma, 5 marzo 2025 - Il quadro dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, turno avviato dalla quaterna di match di ieri sera, si completa con le restanti 4 partite in programma oggi e con una serata aperta dal successo esterno dell'Inter in casa del Feyenoord, che nella gara di ritorno a San Siro, seppur con un tasso di difficoltà molto superiore, proverà a bissare l'impresa già riuscita contro il Milan nei precedenti playoff.

I risultati delle gare di Champions League della serata

I nerazzurri si impongono a Rotterdam con un gol per tempo, ma anche con un rimpianto bello grosso che invece regala una flebile speranza agli olandesi: rispettivamente, vanno a bersaglio Thuram e Lautaro Martinez ma Zielinski, autore dell'assist della rete del raddoppio, sbaglia il rigore che avrebbe potuto regalare ai suoi quasi l'ipoteca del passaggio del turno. Ipoteca che invece appone il Bayern Monaco prendendosi con un rotondo tris il derby tedesco contro il Bayer Leverkusen: il mattatore della serata è Kane, autore di una doppietta chiusa da un rigore in questo caso trasformato e inframezzata dal guizzo di Musiala. Gli ospiti chiudono anche con un uomo in meno a causa dell'espulsione per doppio giallo di Mukiele, la cui assenza nella gara di ritorno complicherà ancora di più l'operazione rimonta ai suoi. Anche il Barcellona perde per strada un'unità e lo fa addirittura all'alba di una trasferta molto ostica in uno dei catini più roventi d'Europa: per la precisione va fuori il giovanissimo Cubarsì, espulso al 22' nel complicato match in casa del Benfica. Per i blaugrana sembra il classico episodio che può valere, in negativo, un'intera partita se non addirittura tutto il doppio confronto: invece nella ripresa Raphinha firma la rete che vale la presa del Da Luz (dove, sempre nel corso del secondo tempo, si vede in campo anche il neo acquisto Belotti) e forse anche una bella fetta di quarti di finale. Anche il Liverpool trova una preziosissima vittoria esterna battendo a domicilio il Paris Saint-Germain, che si illude nel primo tempo con Kvaratskhelia, il cui gol viene invece annullato per fuorigioco. E' invece tutto buono quando all'87' segna Elliott, l'unico dei Reds a riuscire a superare la resistenza di Donnarumma, per una vittoria importantissima nell'economia di questo doppio confronto valido solo per gli ottavi che invece a molti ha dato l'impressione di una finale anticipata.