Champions League, i risultati dell'andata degli ottavi di finale: stravince in trasferta l'Arsenal

Roma, 4 marzo 2025 – Gli ottavi di finale di Champions League si aprono con i primi 4 incontri, che emettono verdetti anche piuttosto netti che sembrano indirizzare già i giochi qualificazione, oltre a mandare a distanza un messaggio ricco di rimpianti alle italiane eliminate nei precedenti playoff.

I risultati dell'andata degli ottavi di finale di Champions League

E' il caso innanzitutto dell'Arsenal, che batte a domicilio il Psv Eindhoven con un nettissimo 7-1: ad aprire le marcature era stato Timber, imitato poi da Nwaneri e Merino prima del primo e unico guizzo dei padroni di casa, con Lang a trasformare il rigore del momentaneo 3-1, concesso per fallo di Partey. Per la verità, molto momentaneo, perché nel secondo tempo sale in cattedra Odegaard con 2 gol, intervallati dal pokerissimo calato da Trossard su assist di Calafiori: quest'ultimo, subentrato nel corso del primo tempo a Lewis-Skelly, chiude poi la festa del gol degli inglesi su imbeccata ancora di Odegaard, l'MVP della notte magica dei Gunners. Mastica amaro il Psv e, a distanza, lo fa ancora di più la Juventus, ai playoff eliminata proprio dalla squadra che oggi sembra avere già il destino segnato in Champions League. C'è aria di rimpianti anche per l'Atalanta, che assiste alla resa, sempre interna, del Club Brugge, che perde 1-3 contro l'Aston Villa: apre le marcature Bailey prima dell'immediato pareggio di De Cuyper su assist del solito Tzolis che sembra fare da presagio a un match ben più equilibrato.

Sensazione smentita dalla coda della ripresa, con Mechele che segna nella porta sbagliata e Asensio che non sbaglia dal dischetto, consegnando all'altra inglese impegnata in serata un'altra apparente ipoteca per il passaggio del turno, seppur meno forte di quella siglata dall'Arsenal. C'è decisamente più equilibrio nelle altre due gare della serata. Borussia Dortmund e Lille chiudono sull'1-1, con Haraldsson a replicare al gol di Adeyemi, per un risultato che rimanda tutto al secondo round. Poi c'è l'attesissimo derby di Madrid, che il Real si prende ma senza regalarsi il colpo della sicurezza. La prima rete della sertaa è di Rodrygo, con Alvarez a replicare dall'altro lato sempre nel corso del primo tempo. Il 2-1 definitivo lo firma Diaz all'alba della ripresa: un guizzo sufficiente a vincere la gara di andata ma, in mancanza di squilli dei vari Vinicius e Mbappé, non sufficiente a blindare il pass per il turno successivo, con l'Atletico che dall'altro lato conterà sul supporto del pubblico amico per provare a ribaltare il verdetto odierno nel secondo round.