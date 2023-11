Europei 2024: l’attaccante norvegese è infortunato a un piede e oggi non scenderà in campo con la sua nazionale. Haaland out: non giocherà contro la Scozia Erling Haaland non giocherà la partita contro la Scozia a causa di un infortunio al piede. La Federazione norvegese ha confermato che non è grave, ma la Norvegia non può più sperare di qualificarsi. La Scozia è già qualificata e può ancora puntare al primo posto.