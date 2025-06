Europei Under 21: Spagna e Italia pareggiano 1-1, Spagna in vetta al Girone A

spagna

SPAGNA (4-2-3-1): Cunat 6.5; Pubill 6 (29’ st Torre 6), R. Marin 6, Herzog 6, Garcia 6; Jaureguizar 6, P. Marin 5.5 (20’ st Lopez 6); Moro 7.5 (45’ st Tarrega sv), Moleiro 6.5 (29’ st Juanlu 6), Rodriguez 6.5 (20’ st Guerra 6); Fernandez 5.5. Allenatore: Denia 6.5.

ITALIA (4-3-2-1): Zacchi 6; Kayode 6, Ghilardi 6, Coppola 6.5, Turicchia 5.5 (39’ st Ruggeri sv); Doumbia 5.5, Guarino 5.5 (39’ st Pirola sv), Bianco 6; Pisilli 7 (45’ st Prati sv), Fazzini 6.5 (29’ st Casadei 6); Ambrosino 5 (29’ st Gnonto 6). Allenatore: Nunziata 6.5.

Arbitro: Nicholas Walsh (Scozia) 6.

Reti: 8’ st Rodriguez, 14’ st Pisilli.

Note: ammoniti Ghilardi, Fazzini, Pubill, Fernandez.

Spagna prima, Italia seconda. Finisce 1-1 lo scontro diretto di Trnava per definire la squadra in vetta al Girone A degli Europei Under 21: con entrambe le squadre a 7 punti in classifica, già qualificate e in campo con un largo turnover, è la selezione di Santi Denia a conquistare il primato grazie al numero di reti segnate, 6 contro le 3 degli Azzurrini. Va in vantaggio la Spagna al 53’ con Jesus Rodriguez, che spinge in rete da centroarea su passaggio di Raul Moro, ma il destro a incrociare di Pisilli al 59’ riporta in equilibrio il match. L’ Italia scenderà in campo domenica nei quarti per affrontare probabilmente una tra Germania e Inghilterra, che si affronteranno oggi. "Bisogna fare un plauso ai ragazzi, abbiamo cambiato schema di gioco e ci sono stati tanti innesti nuovi ma la voglia è rimasta la stessa. Sono 23 certezze, ci sono delle cose che possiamo migliorare ma è stata una grande partita", il commento a caldo a RaiSport del Ct Carmine Nunziata.