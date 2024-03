Europei 2024, oggi le finali playoff: si completa il calendario. Ecco i possibili gironi

Roma, 26 marzo 2024 – Due nobili decadute del calcio che conta a caccia dell’ultimo biglietto per Euro 2024. E poi le outsider, come la Georgia, che spera di essere traghettata per la prima volta nella sua storia alla competizione continentale dalla stella del Napoli Kvaratskelia.

Si preannunciano oggi tre finali playoff pirotecniche: Georgia-Grecia (alle 18), Ucraina-Islanda e Galles-Polonia (entrambe alle 20,45), sei squadre si giocano tre posti per completare i gironi di Euro 2024.

Islanda-Ucraina

Tre sfide con una propria storia. Sulla carta la più avvincente, e anche la più aperta, appare quella tra l'Islanda e l'Ucraina. La partecipazione degli ucraini, avversari dell'Italia nella precedente fase a gironi, ha inevitabilmente un risvolto geo-politico con i gialloblu che intendono mantenere con ogni mezzo alta l'attenzione sull'invasione russa. A Wroclaw, in Polonia per motivi di sicurezza, il bomber Artem Dovbyk e i compagni ospiteranno un'agguerrita Islanda. A seguire la squadra del ct Sergei Rebrov sarà presenta anche l'ex stella milanista Andrij Shevchenko, appena nominato presidente della Federcalcio ucraina. Gli islandesi si affidano al genoano Albert Gudmundsson: l'attaccante rossoblu è in grande forma ed ha realizzato una tripletta nel 4-1 contro Israele in semifinale. Belgio, Slovacchia e Romania saranno le avversarie di girone per chi vincerà la finale.

Galles-Polonia

A Cardiff il Galles, invece, ospiterà la Polonia di Robert Lewandowski. I padroni di casa viaggiano sulle ali dell'entusiasmo per il 4-1 rifilato alla Finlandia. I polacchi non sono da meno e sono reduci dal 5-1 in semifinale all'Estonia. Il vincente della sfida finirà nel girone con Olanda, Austria e Francia.

Georgia-Grecia

Infine c'è la Georgia allenata da Willy Sagnol. Ospiterà la forte Grecia a Tblisi provando a far valere l'effetto campo campo in uno stadio che nelle ultime partite si è rivelato una bolgia per gli avversari. In attacco torna Khvicha Kvaratskhelia che ha saltato per squalifica la vittoria in semifinale contro il Lussemburgo grazie ad una doppietta di Budu Zivzivadze. La Grecia del ct Gustavo Poyet ha regolato per 5-0 il Kazakistan in semifinale e arriva con i favori del pronostico. Il vincitore verrà inserito nel girone di Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca