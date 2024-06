Euro2024, Slovacchia-Romania: dove vederla in tv e probabili formazioni

Francoforte (Germania), 25 giugno 2024 – Si giocherà su due tavoli e in contemporanea la delicatissima partita per il passaggio del turno del girone E di Euro2024: mentre a Stoccarda si sfideranno Ucraina e Belgio, alla Frankfurt Arena di Francoforte – sempre con inizio fissato per domani, mercoledì 26 giugno alle ore 18 (match in diretta in esclusiva su Sky Sport), Slovacchia e Romania si affronteranno con il medesimo obiettivo di centrare uno storico ottavo di finale: traguardo che la squadra dell’ex tecnico del Napoli Calzona, sconfitta dall’Ucraina 2-1 dopo lo storico successo contro il Belgio all’esordio, raggiungerà se non perderà contro gli Ucraini (in questo caso, infatti, saranno quantomeno terzi): “La Romania è una squadra fisica e dotata di grande qualità – ha spiegato il CT degli Slovacchi Francesco Calzona nella conferenza stampa della vigilia – e notevole fisicità. Per noi sarà senza dubbio una partita molto difficile, ma possiamo fare affidamento sul nostro stile di gioco che non cambieremo. Riuscire ad agguantare un posto agli ottavi di finale – ha chiosato Calzona – sarebbe per noi un grande risultato che ci meriteremmo, perché fino ad oggi abbiamo espresso un buon calcio. Ho fiducia nella squadra e nei mei giocatori e sono certo che giocheranno una grande partita”. Punta dritta alla vittoria anche la Romania che, dopo aver esordito battendo l’Ucraina con un rotondo 3-0, ha subito una battuta d’arresto perdendo 2-0 contro il Belgio. Per accedere agli ottavi di finale da primi o secondi del raggruppamento, quindi, a Dragusin e compagni basterà evitare il ko: “La Slovacchia è senza dubbio una delle formazioni meglio organizzate di questo Europeo – ha spiegato il CT della Romania Edward Iordanescu –. Sono dotati di equilibrio ed esperienza. Questo è però per noi un momento storico, il più importante della nostra carriera. La squadra ha identità forte e spirito combattivo, un aspetto di cui hanno preso coscienza anche i nostri tifosi e che è incredibile.

Le probabili scelte di Calzona e Iordanescu

Calzona dovrebbe optare ancora per il 4-3-3: Pekarík, Vavro, l’ex Inter Škriniar e Hancko dovrebbero andare a comporre la linea a quattro di difesa davanti al portiere Dubravka. Kukcka – visto in passato al Milan – Lobotka del Napoli e Duda del Verona formeranno invece il terzetto di centrocampo, schierato alle spalle del tridente d’attacco formato da Schranz, Bozerik e Haraslín. Speculare il modulo con cui scenderà in campo la Romania di Iordanescu: a difendere la porta sarà ancora Nita, che sarà protetto da un quartetto difensivo formato da Nita; Ratiu, Burca, Dragusin e Bancu. Razvan Marin e Stanciu saranno le mezzali che affiancheranno il regista Marius Marin. A chiudere lo scacchiere romeno sarà poi il terzetto d’attacco composto da Man, Dragus e Coman.

Slovacchia (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozerik, Haraslín. CT. Calzona

Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman. CT Iordanescu

Orario e dove vedere la partita in TV

La gara Slovacchia-Romania, valida per la terza e ultima giornata del Girone E di Euro2024, sarà trasmessa mercoledì 26 giugno alle ore 18 in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport (numero 253)