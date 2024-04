Fabriano a pancia piena. I Portuali non perdonano

portuali dorica

3

fabriano cerreto

0

PORTUALI DORICA: Tavoni, Candolfi (33’ st Piermattei), Tonini, Santoni (33’ st Crivellin), Savini, Severini, De Marco, Sassaroli (36’ st Sbrolla), Marzioni (10’ st Rinaldi), Lazzarini (21’ st Pascali), Giampaoletti. All. Ceccarelli

FABRIANO CERRETO: Bruni, Poeta (30’ st Stortini), Crescentini, Francesconi (8’ st Cicci), Marino, Carnevali, Tizi (1’ st Perini), Corazzi (12’ st Pataracchia), Bezziccheri, Carmenati (35’ st Barilaro), Rango. All. Tiranti

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto

Reti: 33’ De Marco, 42’ Giampaoletti; 16’ st Savini

Un tris al Fabriano Cerreto già campione del torneo di Promozione. E la corsa dei Portuali Dorica riprende nel migliore dei modi, dopo due passi falsi di fila. I Dockers sfoderano una prestazione solida, al Giuliani, capitalizzando al meglio le occasioni per il 3-0 finale. Più in palla gli anconetani che mettono la freccia al 33’ grazie a De Marco, dopo una bella azione corale. Il raddoppio al 42’ con un capolavoro di Giampaoletti che dribbla due avversari e insacca all’angolino. E’ il punteggio con il quale si va a riposo. Girandola di cambi, nei primi dieci minuti. I cartai provano a scuotersi con Bezziccheri e Rango, ma Tavoni non viene quasi mai impegnato. Dunque, al 16’ della ripresa, Savini mette il sigillo con una conclusione al volo spettacolare che vola sul palo lontano. Seguiranno alcuni minuti di possesso, in attesa del triplice fischio che certifica una vittoria importante per i Portuali che mantengono il secondo posto a 51 punti, seppure il Moie Vallesina rimanga sempre lì francobollato. Per il Fabriano, invece, la passerella finale dopo la riconquista dell’Eccellenza.

Giacomo Giampieri