Fabriano è in Paradiso: "Parteciperemo a una D2"

Con il pareggio contro la Fermignanese (1-1) il Fabriano Cerreto, dopo un anno di permanenza in Promozione, torna in Eccellenza. La squadra cartaia dopo la disastrosa retrocessione della stagione 2022/23 vince il campionato, dopo un inizio un po’ stentato con due sconfitte e tanti pareggi. Strada facendo mister Tiranti trova la quadratura del cerchio e piano piano risale la china fino a prendere la testa del campionato. Le squadre di testa rallentano e nelle ultime settimane il Fabriano Cerreto (56 punti) prende il volo e con due giornate (8 punti di vantaggio sulle seconde: Portuali, Moie e Sant’Orso) dal termine sale in Eccellenza. "Eravamo partiti con l’intenzione di fare un buon campionato – afferma il presidente fabrianese Guidarelli -. Abbiamo avuto alcune difficoltà iniziali, dovute ad infortuni capitati a Grazioso e Rapagnani, poi la squadra è cresciuta aiutata dal mercato invernale con gli inserimenti di giocatori esperienza, a partire da Gramaccia e Bezziccheri, ma anche dai giovani Rango e Marinelli". "L’ossatura – continua Guidarelli – composta da tanti fabrianesi: tutto il pacchetto difensivo in campo domenica, con Spitoni, Stortini, Carnevali e Crescentini, oltre ad un fabrianese acquisito come Marino, è della nostra città".

"Il settore giovanile – conclude – sta dando i frutti sperati, dopo gli sforzi degli ultimi cinque anni. Oltre ai giocatori citati, ci sono in rosa Poeta, Gubinelli e altri atleti locali o del comprensorio classe 2005".

Protagonista di questa esaltante galoppata (solo due sconfitte) è stato mister Stefano Tiranti che afferma: "E’ stato un campionato bello, impegnativo e ricco di emozioni. Un percorso che ci inorgoglisce e che si è concluso nel migliore dei modi grazie ad un gruppo solido e compatto. Siamo partiti con due gare di ritardo uscendo sconfitte nelle prime due, e siamo arrivati con 180 minuti di anticipo ritornando in Eccellenza, dove la squadra merita di stare. Vorrei ringraziare società, giocatori e tutto l’ambiente: è certamente grazie a loro che tutto questo è stato possibile". La società cartaia ritornerà ai nastri di partenza in un’Eccellenza che sarà composta da tante formazioni con un passato glorioso. "Si prospetta un campionato di D2 per la storia e il blasone delle formazioni, sarà interessante e affascinante – è il ds Sergio Gubinelli parla –. La partenza a rilento è risultata complicata da una serie di fattori: avevamo diversi giocatori nuovi e dovevamo conoscerci, poi dopo una retrocessione non è mai facile trovare la giusta serenità per ricominciare".

Angelo Campioni