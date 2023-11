Fair play Ronaldo: l’arbitro gli dà un rigore, lui lo convince a cancellarlo

Di gol ne ha fatti tanti, ma questo sicuramente resterà uno dei più belli: Cristiano Ronaldo ha rinunciato a un rigore ingiusto concesso dall’arbitro cinese della partita di Champions League asiatica e ha convinto il direttore di gara a non assegnare la massima punizione. E’ successo durante la sfida tra la sua squadra, l’Al-Nassr, e gli iraniani del Persepolis.

Dopo soli due minuti di gara, il campione portoghese è finito a terra e l’arbitro cinese Ma Ning ha segnalato subito l’assegnazione di un rigore a favore di CR7, ma come accade ormai in molti campionati giovanili (tra i professionisti è molto raro, ancora: per una volta l’esempio arriva dal basso...), il protagonista ha chiesto di ribaltare la decisione, spiegando all’arbitro che non aveva subito il fallo. Ning è stato chiamato a rivedere l'azione sul monitor a bordo campo e poi ha cambiato la sua decisione.

Per la cronaca, l’episodio è stato decisivo perché la partita è poi finita 0-0, con l'espulsione di Ali Lajami dell'Al Nassr al 17'. L'Al Nassr era comunque già qualificato per le fasi a eliminazione diretta prima di ricevere la visita degli iraniani, con cinque punti di vantaggio proprio sugli iraniani dopo cinque partite. Quindi il gesto di fair play è stato forse più facile da compiere. Ma intanto Ronaldo l’ha fatto.