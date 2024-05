Fair play. Tutti in piazza a brindare insieme

1 Super compleanno

Un 2024 da ricordare per Giuliano Martinelli. Il 27 marzo il Patron ha spento 60 candeline con la coppa, appena conquistata, messa in bacheca. Dopo un mese ecco il festeggiamento più bello con capitan Eramo a portarlo in trionfo.

2 Festeggiamenti doppi

La sconfitta ai rigori in finale di supercoppa con il Bastia è passata infatti in secondo piano perché in piazza c’era tutto il paese pronto a brindare con le due squadre.

3 I numeri giusti

Una stagione iniziata sotto i migliori auspici con la tradizione tombola di fine estate che vede tutto il paese e tutte le associazioni sportive riunite in piazza.