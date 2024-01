Fano A Riccione per vincere la crisi del club

L’Alma Juventus Fano continua la preparazione al campo sportivo "La trave" in vista della trasferta di Riccione, dove affronterà lo United domenica alle 14,30 allo stadio ‘Italo’ Nicoletti’. Esordio per i biancazzurri tra le mura amiche in verità per questa stagione, dato che fino ad oggi le gare interne del Riccione sono state disputate prima al comunale di Viale Arezzo e poi al campo sportivo di Cattolica. Si allenano ancora a parte i granata Serges, Coulibaly, Kalombo e Pierfederici.

Le vicende però che la fanno da padrone in questo periodo non riguardano il campo, bensì la situazione societaria, che si può definire insolita, dato che Russo si è dimesso da presidente, ma rimarrebbe l’amministratore unico e co-proprietario insieme ad un’impresa di cui è a sua volta amministratore unico. Nella giornata di mercoledì ha poi inviato una pec al comune per consegnare la squadra al primo cittadino, ma questa azione è possibile solo con una donazione di tutte le quote tramite atto notarile firmato da entrambe le parti. E questo rende le sue manovre poco concrete, dato che non può esimersi dal pagare i tesserati e i debiti che la società ha contratto fino alla vendita effettiva del cento per cento delle quote.

Alessandro Brandoni, tifoso granata e coordinatore della Lega "Salvini Premier" di Fano sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della compagine locale: "Stiamo seguendo questa delicata e complicata situazione, e noi siamo disponibili a collaborare per quanto ci è possibile con l’amministrazione comunale, per poterne venire fuori in maniera positiva al più presto. L’Alma Juventus Fano non può e non deve finire, non stiamo parlando di un attività commerciale a cui si può ‘semplicemente’ abbassare la saracinesca, ma stiamo parlando di una gloriosa storia sportiva e della passione di tantissimi fanesi di ogni generazione, che hanno sempre chiesto alla proprietà di turno solo chiarezza, rispetto e un minimo di quella stessa passione per i colori granata".

Francesco Panaroni, consigliere comunale di M5S, collaborerà con l’amministrazione per risolvere questo problema: "L’amministrazione comunale si sta interessando alla risoluzione di questa intricata matassa, e in questo delicato momento anche per la classifica assieme ai tifosi vuol fare sentire la vicinanza alla squadra e al mister, e pertanto invita ad andare tutti a Riccione domenica".

Lara Facchini