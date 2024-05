Fano Aiello allenatore, il club inizia a pagare

Sarà Antonio Aiello l’allenatore del Fano per la prossima stagione in Eccellenza. Aiello ha firmato un contratto biennale che lascia preludere a un progetto che potrebbe prevedere una eventuale risalita in breve tempo. Magari anche attraverso il ripescaggio. Come conferma lo stesso presidente Salvatore Guida: "Questa scelta esprime una chiara volontà di dare seguito al percorso sportivo che prevede tra l’altro la presentazione della domanda di ripescaggio". Il 53enne tecnico nativo di Legnano viene dalle giovanili dell’Avellino e dall’Alberga che ha allenato per quasi tutto il girone di ritorno e ancora prima dalla Nuova Florida e San Luca. Negli anni precedenti ha guidato Milano City e Saronno in Eccellenza, Viareggio, San Marino, Novese in D. Aiello era stato fermato ingiustamente dalla giustizia sportiva per quattro anni a causa di una presunta combine della società Viareggio 2014 durante la stagione 2018/19, ma poi è stato assolto sia dalla giustizia penale che da quella sportiva con formula piena e quindi reintegrato dal Collegio di Garanzia del Coni.

La società di via Toscanini ha comunicato di aver avviato i primi pagamenti delle spettanze ai dipendenti e ai giocatori granata. Le operazioni dei saldi degli stipendi arretrati andranno avanti per i prossimi giorni, in modo da poter avviare l’iter processuale per la presentazione della domanda di ripescaggio alla serie D 2024/2025. La rassicurazione viene dallo stesso presidente del club Salvatore Guida: "Siamo perfettamente nei termini per poter fare domanda per la Serie D – ha detto – perché penso che il periodo per presentare la domanda di ripescaggio dovrebbe essere dal 4 all’8 luglio prossimo, mentre l’iscrizione al campionato di Eccellenza con ogni probabilità verrà rimandata a fine luglio. Rispetto tutte le contestazioni se vengono fatte in maniera civile e corretta – ha esclamato il patron Salvatore Guida – ma posso assicurare tutti che i conti si faranno alla fine!".

Il pagamento dei primi stipendi potrebbe rappresentare anche l’occasione per intavolare una trattativa per la conferma di qualche giocatore anche per il prossimo anno. Bisognerà vedere se dopo le traversie vissute durante questa stagione, qualche elemento vorrà porre la firma per rimanere in maglia granata anche per il prossimo campionato. In D o in Eccellenza è ancora tutto da stabilire.

sil.cla.