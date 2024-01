Fano, bel colpo alla scadenza del mercato. Scardina torna a vestire la maglia granata

È Filippo Scardina, e non Simone Mancini, il colpo dell’ultimo minuto alla scadenza del mercato degli svincolati di Serie D che si chiudeva ieri sera. Si tratta comunque sempre di un ex granata, visto che Scardina ha vestito la maglia dell’Alma Juventus Fano in Serie C nella stagione 2018/19, quando è approdato in riva all’Adriatico dal Pro Piacenza collezionando 17 presenze. Romano, 31 anni, alto 183 centimetri, Filippo Scardina è un attaccante d’area che vanta una lunga esperienza tra i professionisti con 314 presenze e 39 reti con Siracusa, Pergolettese, Poggibonsi, Sicula Leonzio, Viareggio, Lupa Castelli Romani, Gubbio, Fiorenzuola, Como, Messina e solo all’inizio di questa stagione è sceso per la prima volta in Serie D accasandosi all’Altamura dove ha giocato 4 partite segnando una rete.

La società di via Toscanini aveva messo nel mirino Scardina come pure Mancini, ma ha scelto di chiudere con il primo, battendo in questo modo la concorrenza della Samb che sull’attaccante capitolino ci aveva fatto anche lei un pensierino. Un accordo che si è concretizzato proprio sul filo del gong, tra frenetici contatti intercorsi dal presidente Mario Russo, che pare essere in vacanza in crociera, con i suoi consulenti e il direttore generale Stefano Fedele anche lui all’estero, e con il procuratore del giocatore.

L’arrivo di Scardina dovrebbe tamponare la partenza di Tenkorang e tranquillizzare l’ambiente granata, considerato anche che sono stati pagati ai giocatori i rimborsi spese del mese di novembre. La società pare inoltre essere disposta a compiere nei prossimi giorni anche uno sforzo supplementare se nel mercato dei professionisti si dovessero palesare delle occasioni. Centrocampista, difensore, portiere sono i reparti sui quali il Fano potrebbe ancora intervenire sul mercato. Con gli arrivi recenti di Scardina e Pierfederici l’attacco dovrebbe essere al completo, potendo contare ovviamente su Coulibaly e Padovani. Per il primo però si dovranno vedere le condizioni fisiche visto che in questi ultimi giorni non si è allenato, mentre per Padovani si spera che l’ex Tolentino torni al gol quanto prima, visto che adesso più che mai l’Alma ha bisogno dei suoi gol.

Oggi pomeriggio, dopo la rifinitura la squadra partirà alla volta di Vastogirardi dove domani affronterà la formazione gialloblu del piccolo comune molisano per la prima del girone di ritorno. Entrambe le compagini sono in zona play-out con i molisani ad una sola lunghezza dai granata. Vincenzo Lisi, attaccante classe 2001, arrivato al Vastogirardi a dicembre, ha collezionato cinque presenze e una rete. Ed è proprio l’ex Samb a parlare della sfida contro i granata a dare un giudizio sui granata: "Penso che il Fano sia una società importante che per il suo blasone non merita l’attuale posizione in classifica. È un avversario da rispettare come tutti gli altri, per cui quella di domani sarà sicuramente una partita combattuta, dove la squadra che sarà più brava ad approcciare la partita e a mantenere la giusta intensità potrà portare a casa i tre punti in palio". Al ritorno, complice il mercato, molte squadre cambiano volto. "Adesso si riparte, e vedendo gli ultimi campionati – aggiunge Lisi – da gennaio al termine della stagione ci si può aspettare di tutto, perché possono cambiare tante cose. Di certo è la parte più decisiva, tramite la quale poi si arriva al termine della stagione, perciò è importantissimo ripartire con la giusta mentalità, e cercare di sbagliare il meno possibile per raggiungere l’obiettivo che la società si è prefissata".

