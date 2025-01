Fano calcio, oggi al "Mancini» alle 14,30. Scontro al vertice con il Real, i granata possono fare il vuoto

Fano Calcio-Real Metauro di oggi (14,30) al "Mancini" (ingresso gratuito) è lo scontro al vertice tanto atteso che chiude il girone d’andata del campionato di Terza Categoria Girone B. Si affrontano, infatti, la prima e la seconda forza del torneo che nel corso di questa prima parte della stagione hanno dominato: granata imbattuti dopo 12 gare (quelle che contano per la classifica, cioè) e Real Metauro ko solo con il Tre Ponti. "È la partita che aspettavano tutti – dice mister Luca Spendolini – e mi dispiace che non ci sia Filmon (Incerti, ndr) che ci teneva tanto a giocarla". Espulso al 20’ della ripresa nella gara contro il Novilara, il terzino fanese è stato infatti squalificato per due giornate e non una come ci si aspettava, una decisione del giudice sportivo che ha sorpreso i dirigenti della società granata. "Anche se l’assenza di Incerti pesa – continua mister Spendolini – penso di avere diverse alternative per coprire quel ruolo di fascia sinistra". Ciò dipenderà soprattutto dalla scelta del modulo, in quanto il Fano è abituato a giocare sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro; nel primo caso il terzo difensore centrale potrebbe essere Riggioni, nell’altro mister Spendolini potrebbe ricorrere ad un giocare che sa fare lungo la fascia le due fasi.

Buone notizie sono comunque arrivate dall’ultima rifinitura: sia Omiccioli che Palazzi, colpiti dall’influenza si sono rimessi a tempo record, anche se per il fantasista fanese rimane ancora in piedi qualche perplessità circa il suo utilizzo fin dal primo minuto. A centrocampo l’abbondanza non manca, visto che il tecnico potrà contare anche su Niang, Mea, che sta attraversando un buon momento di forma, e Patrignani. In avanti si dovrebbe riformare la coppia titolare, quella composta da Gueye e Sabattini, con quest’ultimo pronto al rientro grazie al fatto che durante la settimana si è allenato regolarmente. Anche qui le alternative sono numerose e si chiamano Giovanelli, Apezteguia, Giampaoli, Ricci e Rolon, un mix tra giovani e "rodati" pronti a subentrare se se ne presentasse l’occasione. Giungendo a metà campionato, Fano-Real Metauro è lo scontro che può servire a dare una prima risposta sulla vittoria finale di questo campionato, considerato che i granata hanno tre punti di vantaggio sulla compagine metaurense. Un’ennesima vittoria da parte del Fano amplierebbe il solco con la seconda in classifica. Ecco perché la società ha rivolto un invito ai tifosi fanesi a sostenere con calore oggi la squadra in quello che è il più difficile confronto di tutta la stagione. Oggi il Fano è questo, domani potrebbe essere diverso, ma il colore resterà sempre uno solo.

Silvano Clappis