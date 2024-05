Fano C’è un’Alma che vince: è l’Under 16

Più che l’Alma è l’Accademia Granata a regalare soddisfazioni ai tifosi fanesi: l’Under 16 allenata da Maurizio Cecchini ha vinto il campionato Allievi nello spareggio contro la Vigor Senigallia (entrambe prime) per 3-1 grazie ad una tripletta di Marco Mengoni, attaccante 2008, già nel mirino di qualche squadra. "Complimenti a questo gruppo, ai tecnici e ai dirigenti che hanno accompagnato l’Under 16 in questo fantastico percorso – dice il responsabile dell’Accademia Granata Omar Manuelli – e a tutte le altre formazioni come l’Under 14 che è arrivata prima nel suo girone, l’Under 17 che è arrivata seconda tecnici e accompagnatori che non hanno lesinato gli sforzi per portare avanti la missione dell’Accademia Granata". Una scuola calcio che ha mandato qualche ragazzo all’Alma in prima squadra e che è in procinto di valorizzare anche altri elementi. "Certo – conferma ancora Omar Manuelli – abbiamo altri giovani promettenti che sono stati visionati da altre squadre come Rimini, Ascoli. Lo stesso Mengoni è un profilo che ha suscitato l’interesse del Genoa. Direi che alla fine l’Accademia Granata con le sue dieci squadre ha messo in mostra tanti giovani bravi e promettenti". Accademia Granata è di proprietà dell’ex presidente del Fano Mario Russo mentre il club di via Toscanini ora nelle mani di Salvatore Guida non ha al momento il settore giovanile. Settore giovanile che sarà obbligatorio anche in Eccellenza, per cui si dovrà capire se tra i due presidenti del Fano si potrà rinnovare l’accordo per la prossima stagione oppure se l’Alma dovrà costruire da zero un nuovo settore giovanile, investendoci altri soldi.

sil. cla.